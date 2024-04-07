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辦公室被列潛在不義遺址　柯建銘：續推轉型正義、捍衛言論自由

▲民進黨黨團總召柯建銘表示，政府依舊會持續的推動轉型正義的腳步。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.18）
▲民進黨黨團總召柯建銘表示，政府依舊會持續的推動轉型正義的腳步。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.18）

記者陳佩君／台北報導

今（7）日是「言論自由日」，也是鄭南榕殉道35週年，立法院民進黨團總召柯建銘下午表示，今天過後，政府依舊會持續的推動轉型正義的腳步，不會停歇，更會秉持鄭南榕先生的精神，「我始終相信，自由之花並不會憑空盛開，更需時時照看，方得永保長青」。

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柯建銘提到，1989年的4月7日，鄭南榕為了捍衛言論自由與台灣民主化的理想，將其獻身於熊熊烈焰中，然而，他的精神與意念，卻感染了越來越多的台灣人，繼承了他的意念，前仆後繼的投入他未盡的事業，直至35年後的今日，無論是去年的人類自由指數，或是經濟學人在今年公布的民主指數，台灣都是亞洲第一。
    
柯建銘回顧，過去8年，政府推動一系列的轉型正義工程，蒐集過去威權時代的史料，訪查各地威權時代受難者的遺族，釐清歷史真相，舉行了多次「不法刑事有罪判決撤銷儀式」，平反過去因不法審判，未獲得公平司法對待，便因國家暴力入罪，甚至因此喪失生命的人們，身上的「罪名」。

柯建銘提及，為了讓後世銘記那一段威權時代的歷史，鑑往知來，再造一個充滿包容的台灣社會，政府根據多樣的書面與口述資料，以及多位專家學者的意見，目前已公告了全台42處的「不義遺址」，如行政院前身，是台灣省行政長官公署，228事件當時，公署衛兵掃射抗議群眾造成死傷，今年2月26日，與台灣警備總司令部的軍法處軍事法庭與看守所，如今的景美園區一起，正式揭牌「不義遺址」的標示，使得大眾得以認識在地威權歷史，以及政治受難者的故事。

柯建銘分享說，他的辦公室所在地，與後方的台北喜來登大飯店，過往被稱為「青島東路3號」的整個街區，正是過去「台灣警備總司令部軍法處看守所」的所在地，在此，無數個台灣人，在經歷警備總部的酷刑審問，嚴刑逼供後，送往台北市的馬場町執行槍決，也因此他的辦公室，也被列為「潛在不義遺址」的候選名單之一。

柯建銘指出，他常常說，他是在不義遺址上做轉型正義的工作，2016年民進黨重返執政後，多少個白天與夜晚，他與專家學者以及助理們，在青島東路三號，慢慢的打好從事轉型正義的法制工程基礎，完善轉型正義在現代的理論論述，而近30年來，部分出入這間辦公室的訪客，不約而同地告訴他曾經在這裡遇見一些超自然的現象，而他都一笑置之，原因無他，「我相信從事轉型正義，正是我會在這裡的理由，更是我必須完成的使命」。

柯建銘強調，今天過後，政府依舊會持續的推動轉型正義的腳步，不會停歇，更會秉持鄭南榕先生的精神，捍衛台灣的言論自由，免受假訊息與資訊戰的侵害，「而我始終相信，自由之花並不會憑空盛開，更需時時照看，方得永保長青」。

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