王品嚮辣西門店停業！台北剩1門市「生意一樣好」 店員說法曝光

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王品初瓦韓式料理台北市區僅西門店一間門市；而嚮辣和牛麻辣鍋除了西門町，最早其實是在松江南京商圈開幕全台首店。今晚《NOWnews今日新聞》記者直擊嚮辣台北松江店，發現晚餐時間現場用餐人潮不少，目測全場座位「客滿逾8成」，詢問外場服務人員也表示「生意一樣好」 ，雖然提到「取消的也是有」，不過形容「用餐人數和平常一樣多」，還提到「很多人都是從西門店跑來吃的」。
現場可見不少朋友前來聚餐，部分家庭客帶著坐兒童椅的小朋友一起吃飯，還有5～6位外國團體客人一起用餐。記者入座用餐期間，也聽到其他客人不避諱大聊新聞事件，談論起懷疑是肉類出問題、質疑「蝦子等海鮮也可能吧，西門店到底有什麼啊」；有民眾反應是接到店家主動電話詢問，才意識到新聞事件，還說自己第一時間反應「王品怎麼可能發生這種問題」，但仍表示會關心檢驗後續。
記者趁結帳時關心近期新聞事件，櫃檯店員表示「雖然食材供應商相同，但目前西門店事件懷疑是大樓水質有問題，透露樓上的醫美診所也有人腹瀉」，店員還說「如果是食物中毒的話，應該是8小時內就有反應」，認為上新聞的民眾多是用餐隔1、2天感到身體不適；接著提到「目前西門店都已將相關物件送驗檢測中。他也坦言最近有很多客人都會詢問，「謝謝大家的關心，但請大家不用太緊張」。
嚮辣台北松江店約晚間8～9點也還有店員帶著用餐民眾入座；直到《NOWnews今日新聞》記者晚間9點多離開嚮辣台北松江店時，現場空桌才比較多，仍在用餐的客人目測約佔3～4成，不過結帳時仍小小等候排隊，入口候位區也有民眾在等著。
王品嚮辣和牛麻辣鍋於2022年創立，結合鍋物與調酒、主打「和牛吃到飽千元有找」，去年升級全新「和牛油」麻辣鍋，搭配新推出的奢華日本A5和牛、日本F1國產牛和澳洲純血和牛，一次品嚐三大冠軍和牛要價1580元。記者今仔細看菜單還發現，如今598元、698元、798元三種價位的海鮮提供限每人乙份，已非全部菜色都能無限享用。目前嚮辣全台僅有3間門店，除了停業中的台北捷運西門店、記者今日查訪的台北松江店，於台中南屯區尚有一間台中五權西店。