台彩「內行不買大樂透、威力彩」！這張頭獎率飆升　他爽中800萬

王品嚮辣西門店停業！台北剩1門市「生意一樣好」 店員說法曝光

▲王品初瓦、嚮辣西門店傳出食物中毒而停業。記者直擊嚮辣台北松江店「生意一樣好」，店員回應「雖然食材供應商相同，但西門店懷疑是大樓水質有問題」，已將相關物件送驗「請大家不用太緊張」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品初瓦、嚮辣西門店傳出食物中毒而停業。記者直擊嚮辣台北松江店「生意一樣好」，店員回應「雖然食材供應商相同，但西門店懷疑是大樓水質有問題」，已將相關物件送驗「請大家不用太緊張」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋台北捷運西門店，傳出食物中毒事件，累計22人送醫，2店隨即停業。今（7）日，《NOWnews今日新聞》記者直擊嚮辣台北松江店，外場服務人員表示「生意一樣好」 ，用餐人數和平常一樣多，還提到「很多人都是從西門店跑來吃的」；進一步詢問新聞事件，櫃檯店員則回應「雖然食材供應商相同，但目前西門店事件懷疑是大樓水質有問題」，直說「樓上醫美診所也有人腹瀉」，透露已將相關物件送驗檢測中；「謝謝大家的關心，請大家不用太緊張」

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期發生不少食安問題人心惶惶，王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋台北捷運西門店，也爆出疑似食物中毒事件，目前累計22人送醫，2店隨即停業。王品集團今發表5大聲明道歉，但質疑「大樓水質有異」，透露「同棟大樓民眾，的確出現腹瀉症狀」，表示已採集大樓水塔檢體送驗」，希望盡快查明原因；並強調「將等到檢驗報告出爐，確認水質安全無虞後，才會考慮恢復營業」。

▲《NOWnews今日新聞》記者直擊嚮辣台北松江店，7日晚餐時間「客滿逾8成」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《NOWnews今日新聞》記者直擊嚮辣台北松江店，7日晚餐時間「客滿逾8成」。（圖／記者蕭涵云攝）
王品初瓦韓式料理台北市區僅西門店一間門市；而嚮辣和牛麻辣鍋除了西門町，最早其實是在松江南京商圈開幕全台首店。今晚《NOWnews今日新聞》記者直擊嚮辣台北松江店，發現晚餐時間現場用餐人潮不少，目測全場座位「客滿逾8成」，詢問外場服務人員也表示「生意一樣好」 ，雖然提到「取消的也是有」，不過形容「用餐人數和平常一樣多」，還提到「很多人都是從西門店跑來吃的」。

▲嚮辣西門店停業後，台北市區僅剩台北松江店，今日晚餐餐期用餐人潮不少。（圖／記者蕭涵云攝）
▲嚮辣西門店停業後，台北市區僅剩台北松江店，今日晚餐餐期用餐人潮不少。（圖／記者蕭涵云攝）
現場可見不少朋友前來聚餐，部分家庭客帶著坐兒童椅的小朋友一起吃飯，還有5～6位外國團體客人一起用餐。記者入座用餐期間，也聽到其他客人不避諱大聊新聞事件，談論起懷疑是肉類出問題、質疑「蝦子等海鮮也可能吧，西門店到底有什麼啊」；有民眾反應是接到店家主動電話詢問，才意識到新聞事件，還說自己第一時間反應「王品怎麼可能發生這種問題」，但仍表示會關心檢驗後續。

▲嚮辣台北松江店直擊，現場客人用餐不避諱大聊新聞事件。（圖／記者蕭涵云攝）
▲嚮辣台北松江店直擊，現場客人用餐不避諱大聊新聞事件。（圖／記者蕭涵云攝）
▲多次到自助吧檯前，附近皆有外場服務人員整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲多次到自助吧檯前，附近皆有外場服務人員整理。（圖／記者蕭涵云攝）
記者趁結帳時關心近期新聞事件，櫃檯店員表示「雖然食材供應商相同，但目前西門店事件懷疑是大樓水質有問題，透露樓上的醫美診所也有人腹瀉」，店員還說「如果是食物中毒的話，應該是8小時內就有反應」，認為上新聞的民眾多是用餐隔1、2天感到身體不適；接著提到「目前西門店都已將相關物件送驗檢測中。他也坦言最近有很多客人都會詢問，「謝謝大家的關心，但請大家不用太緊張」。

▲嚮辣台北松江店提供肉品及海鮮算新鮮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲嚮辣台北松江店提供肉品及海鮮算新鮮。（圖／記者蕭涵云攝）
嚮辣台北松江店約晚間8～9點也還有店員帶著用餐民眾入座；直到《NOWnews今日新聞》記者晚間9點多離開嚮辣台北松江店時，現場空桌才比較多，仍在用餐的客人目測約佔3～4成，不過結帳時仍小小等候排隊，入口候位區也有民眾在等著。

▲記者直擊嚮辣台北松江店今晚用餐人潮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲記者直擊嚮辣台北松江店今晚用餐人潮。（圖／記者蕭涵云攝）
王品嚮辣和牛麻辣鍋於2022年創立，結合鍋物與調酒、主打「和牛吃到飽千元有找」，去年升級全新「和牛油」麻辣鍋，搭配新推出的奢華日本A5和牛、日本F1國產牛和澳洲純血和牛，一次品嚐三大冠軍和牛要價1580元。記者今仔細看菜單還發現，如今598元、698元、798元三種價位的海鮮提供限每人乙份，已非全部菜色都能無限享用。目前嚮辣全台僅有3間門店，除了停業中的台北捷運西門店、記者今日查訪的台北松江店，於台中南屯區尚有一間台中五權西店。

▲嚮辣西門店停業後，台北市區僅剩台北松江店，晚餐「客滿逾8成」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲嚮辣西門店停業後，台北市區僅剩台北松江店，晚餐「客滿逾8成」。（圖／記者蕭涵云攝）

直擊嚮辣台北松江店！晚餐「人潮超過8成」：西門店客人也殺來吃

王品初瓦、嚮辣西門店疑食物中毒！髒亂廚房照曝　1星負評刷慘況

王品集團道歉！「5大聲明」全文曝光　初瓦、嚮辣停業至查明原因

初瓦、嚮辣爆食物中毒！王品疑「大樓水質有異」：同棟民眾也腹瀉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞