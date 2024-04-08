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初瓦、嚮辣增34人不適！王品集團「二度道歉」認了：衛生管理不足

▲王品集團初瓦、嚮辣台北捷運西門店，爆食物中毒今新增34人不適，累積共56人案例。民眾不滿官方質疑「大樓水質有異」未好好面對錯誤，王品二度發出聲明道歉，認了「衛生管理不足」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品集團初瓦、嚮辣台北捷運西門店，爆食物中毒今新增34人不適，累積共56人案例。民眾不滿官方質疑「大樓水質有異」未好好面對錯誤，王品二度發出聲明道歉，認了「衛生管理不足」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

王品集團初瓦、嚮辣台北捷運西門店，爆出食物中毒事件，今（8）日新增34人嘔吐、腹瀉等身體不適送醫，目前累積共56人案例。新聞爆發後，業者隨即提出5大聲明道歉，雖然昨晚《NOWnews今日新聞》記者直擊嚮辣台北松江店，現場用餐「人潮超過8成」，店員還透露「很多人都是從西門店跑來吃的」，看似生意不受影響一樣好。但民眾不滿官方質疑「大樓水質有異」認為未好好面對錯誤，王品集團二度發出聲明道歉，給消費者的一封致歉信，認了「衛生管理不足」，深刻反省錯誤。

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王品集團位於西門町同一棟商業大樓的初瓦嚮辣台北捷運西門店，雙雙爆發食物中毒事件，雖2間餐廳隨即停業，但台北市衛生局稽查的髒亂廚房照一曝光，令不少民眾錯愕「不敢相信、幻想破滅」。王品集團雖馬上提出5大聲明道歉，並強調「確認水質安全無虞後，才會考慮恢復營業」；但聲明中質疑「大樓水質有異」，令民眾不滿，認為未好好面對錯誤。

加上今日再增34人嘔吐、腹瀉等身體不適送醫，目前累積共56人案例，疑有擴大情形。根據台北市衛生局表示，多數民眾在食安事件上新聞後就醫，但是狀況都不嚴重，待醫院採集之人體檢體及衛生局採集之環境檢體等結果出爐，才有辦法判定是否確實為食品中毒事件。

▲王品集團旗下嚮辣、初瓦西門店傳出食物中毒事件，髒亂廚房照曝光，Google也遭1星負評刷慘況。（圖／台北市衛生局提供）
▲王品集團旗下嚮辣、初瓦西門店傳出食物中毒事件，髒亂廚房照曝光，Google也遭1星負評刷慘況。（圖／台北市衛生局提供）
應是有感民眾不滿，王品集團二度發出聲明，給消費者的一封致歉信，提及「早前我們曾經提出可能的汙染源，這個推論至今還沒有明確的科學證據支持，我們將深刻反省錯誤」，坦言無論汙染源究竟是什麼，都讓同仁及相信王品集團的消費者受到傷害，表示「我們感到歉疚和自責，我們沒有任何理由推諉責任。」

並承認「這次事件，顯示王品集團在衛生管理仍有不足，應該要戒慎恐懼、實事求是地確保消費者用餐環境的安全，來回應社會對我們的信任」。道歉信中認了「衛生管理不足」，深刻反省錯誤。

▲王品集團今4月8日再發出嚮辣和初瓦西門店致歉信。（圖／王品集團提供）
▲王品集團今4月8日再發出嚮辣和初瓦西門店致歉信。（圖／王品集團提供）
以下為「王品集團嚮辣和初瓦捷運西門店致歉信」全文：
所有支持王品集團的消費者，大家好

清明連假期間，嚮辣和初瓦捷運西門店的消費者及同仁出現上吐下瀉的病徵，衛生單位到店檢查，發布環境改善通知單。王品集團對這一切表達最誠摯的歉意。早前我們曾經提出可能的汙染源，這個推論至今還沒有明確的科學證據支持，我們將深刻反省錯誤，因為，無論汙染源究竟是什麼，都讓我們的同仁，及相信王品集團的消費者受到傷害，我們感到歉疚和自責，我們沒有任何理由推諉責任。這次事件，顯示王品集團在衛生管理仍有不足，應該要戒慎恐懼、實事求是地確保消費者用餐環境的安全，來回應社會對我們的信任。感謝衛生單位、媒體和消費者指出我們工作上的缺失，王品集團將承擔應有責任。王品集團將以當責的態度、具體行動展現誠信，以贏回消費者的信任。我們也歡迎衛生單位、媒體朋友和消費者持續監督我們的改善行動。再一次，誠摯的表達歉意，王品集團感謝大家的關心與監督。

王品集團 2024.4.8


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