王品爆食物中毒22人送醫！初瓦有多好吃？開幕即爆滿、業績破千萬
王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋台北捷運西門店，爆發食物中毒事件，目前累計22人送醫。到底「初瓦」有多好吃？據了解，出事的「初瓦」台北捷運西門店，就是2022年開幕的全台首間門市，首度推出韓式料理的王品還邀來韓國五星主廚孫榮聯手，主打整株泡菜現剪入鍋，搭配烤肉、半半炸雞等韓料，旋即爆紅；官方還曾公布，去年7月正式在台中開幕的「初瓦」全台最大旗艦店，營運首月就突破千萬業績。
記者蕭涵云/台北報導
王品集團發現2022年一年韓式料理店家便年增17%，近年成長高達3倍，是發展最快速、占比最高之餐飲，預估台灣韓料市場年產值超過新台幣96億元。隨即於2022年7月首度推出「初瓦 韓式料理」，邀來韓國五星主廚孫榮聯手打造，主打在桌邊霸氣現剪整顆泡菜、燉煮成「初瓦嘿唷泡菜鍋」，搭配韓味烤肉、半半炸雞等韓料，並選在人潮眾多的西門町商圈首發店面，一開幕即爆紅，據傳開幕一年還總是一位難求。
初瓦開幕之初，孫榮除了親自示範自豪的「初瓦嘿唷泡菜鍋」，還特別推薦台灣少見的「大邱辣燉豬肋」、「辣炒年糕」；同樣噱頭十足的，還有熱騰騰在桌邊大秀「起司瀑布炸雞」，誘人的熔岩起司在眼前淋在炸雞上，讓人忍不住流口水。鎖定年輕族群的初瓦，一到夜間還會轉變成韓國夜生活情境，燈光一變，端出布帳馬車街邊美食與炸彈酒、燒啤等韓國風調酒，氣氛嗨炸全場；更曾引進男神孔劉代言的韓國TERRA啤酒，受到年輕人喜愛。
受歡迎的初瓦韓式料理，陸續開出高雄裕誠店、台中文心五權西店，去年7月更正是在台中七期商圈黃金地段，開出全台最大台中旗艦店，進駐台灣大道、斜對面就是全台百貨「店王」台中新光三越與大遠百的台灣大道三段、惠來路口。官方更透露，占地達150坪、全店2層樓共140席的初瓦台中旗艦店，光是開幕首月就突破千萬業績。
而王品「嚮辣」和牛麻辣鍋則是集團首度推出麻辣鍋吃到飽品牌，結合鍋物與調酒，在時髦餐酒館夜店氛圍裡，把浮誇網美級頂級海陸鐵塔端上桌！提供6種和牛玩味吃法＋8種頂級海鮮，搭配澎湃超過100種配料的自助吧無限享用；去年嚮辣歡慶兩週年，還升級成全新「和牛油」麻辣鍋，搭配新推出的奢華日本A5和牛、日本F1國產牛和原本主打的澳洲純血和牛，讓饕客一次品嚐三大冠軍和牛。
王品集團今位於西門町同棟大樓的2大品牌西門店，同時爆出4月3日食物中毒事件，官方曝光最新5大聲明道歉，看出懷疑「大樓水質有異」，透露「同棟大樓民眾，的確出現腹瀉症狀」，並表示「水塔已經清洗」，也祭出重話，確認2停業餐廳「將等到檢驗報告出爐，確認水質安全無虞後，才會考慮恢復營業」。