拜仁慕尼黑2:3不敵海登海姆！勒沃庫森劍指120年來首座德甲冠軍
德甲「巨人」拜仁慕尼黑，在本輪賽事慘遭滑鐵盧，對上本季「升班馬」的海登海姆，上半場就打入2球，但沒想到下半場遭到海登海姆打入3球，終場就以2:3意外輸球，加上德甲榜首拜耳勒沃庫森足球俱樂部，在本輪以1比0擊敗柏林聯盟，而勒沃庫森只要在下一輪取勝，就能拿下創隊120年以來首座德甲冠軍。即便拜仁慕尼黑，這一季找來延攬英格蘭巨星Harry Kane，依舊無法奪冠。
記者吳政紘/綜合報導
拜仁慕尼黑本季延攬英格蘭巨星Harry Kane，而他也不負球團期待，在28場德甲聯賽狂轟32球，原以為來到德國的Harry Kane可以擺脫在英超熱刺的無冕之王稱號，卻沒想到今年德甲殺出黑馬。
由西班牙退役球星Xabi Alonso帶領的「藥廠」勒沃庫森，本季踢出超群表現，雖陣中沒有世界級知名球星，但依靠Xabi Alonso的戰術調度，以及球員的團隊配合，截至目前為止，勒沃庫森在本賽季德甲拿下24勝4平的不敗戰績，在積分方面勒沃庫森目前為76分積分，遙遙領先排名第2拜仁慕尼黑的16分。
勒沃庫森只要在本週日的德甲聯賽，擊敗文達不來梅，就能提前4輪奪下德甲冠軍，倘若奪冠，這將是球隊自1904年創隊120年以來首座德甲冠軍，但有人捧冠就有人失落，若本季拜仁無緣奪下德甲冠軍，那Harry Kane無冕之王的稱號，就要再多跟著他一個賽季。