高捷電扶梯「尿尿伯」找到了！他稱：尿急沒想太多 警將依法開罰
本月5日下午，高雄捷運西子灣站2號出口的電扶梯，有民眾目擊一位中年男子，於電扶梯「原地解放」便溺，嚇得直呼不敢置信，而影片PO網之後引發討論，今（8日）上午，高市捷運警察隊找到該名男子，他表示當時因為尿急，一時沒想太多，就在電扶梯上便溺，捷警將依違反《大眾捷運法》第50條予以開罰，可處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當天下午，該男子於高雄捷運西子灣站，搭乘2號出口的電扶梯，卻突然「原地解放」便溺，讓網友怒斥「電扶梯有人造瀑布真高級」，並將影片PO網引發討論。今天上午，警方找到該名男子，其領有身心障礙手冊，他表示當時因尿急，也沒想太多，警方訊後依大眾捷運法開罰。高雄捷運公司也做出回應，表示將對電扶梯設備將進行檢修，並做必要的清潔消毒。
※【NOWnews 今日新聞
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