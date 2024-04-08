Kuminga替補高效砍21分！目前勇士最正確的選擇 主帥Kerr曝原因
NBA金州勇士今（8）日在主場以118：110擊敗爵士，儘管Stephen Curry輪休，但新星前鋒Jonathan Kuminga在因傷缺陣6場後強勢回歸，此戰Kuminga從板凳出發表現精彩，出賽27分鐘攻下21分，勇士主帥Steve Kerr於賽後解釋為何讓Kuminga打替補的原因，顯示出Kuminga從板凳出發是目前最正確的選擇。
記者路皓惟/綜合報導
在Kuminga缺陣期間，勇士取得5勝1敗佳績，因此主帥Kerr決定在他回歸時，讓他從板凳出發。Kerr主帥解釋道：「決定讓Brandin Podziemsk先發是基於陣容搭配的考量。當Curry不在時，考量到防守，我們希望Draymond Green和Trayce Jackson-Davis能繼續先發，因此讓Jonathan從板凳出發，看來是更好的選擇。」
Kuminga從板凳出發的首場比賽，即展現出強大的影響力，不斷在場上快速奔跑，活絡球隊的進攻，並且他抓下全隊最高的10個籃板，以及貢獻21分。Kerr說：「Kuminga今天打得很棒，看起來爆發力很強。」
「看著Kuminga在場上奔跑和攻擊籃框，這為我們帶來動力，」Kerr表示，「但當Curry回來時，我們得找出我們該怎麼做，因為你知道我們真的很喜歡讓他打先發，並且由Green來扛5號位。」
這是Kuminga連續6場比賽以替補身分拿下超過20分，談到從板凳出發，他表示，「我並不擔心打替補，就像教練說的那樣，只要上場就是全力以赴，在場上發揮作用，而我更在乎的是上場後對比賽的勝利能帶來什麼影響。」
休士頓火箭隊今日在延長賽以136：147敗給達拉斯獨行俠後，確定遭淘汰出局，直接送給金州勇士隊附加賽的門票。無論如何，勇士至少以第十種子的身份參加附加賽，以爭取連續3季的進軍季後賽。
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