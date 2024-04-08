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金價頻創新高！銀樓牌告衝上9300元　專家示警過熱可適時獲利了結

▲國際金價一度飆漲至2330美元，國內銀樓飾金賣出價今（8）日每錢衝上新台幣9300元，買進價來到8500元，雙雙創下新高。（圖／金加家金鑽珠寶提供）
▲國際金價一度飆漲至2330美元，國內銀樓飾金賣出價今（8）日每錢衝上新台幣9300元，買進價來到8500元，雙雙創下新高。（圖／金加家金鑽珠寶提供）

記者顏真真／台北報導

國際金價頻創新高，一度來到2330美元，銀樓飾金牌告賣出價今（8）日每錢也衝上新台幣9300元，買進價亦來到8500元，雙雙創下歷史新高，台灣銀行黃金存摺賣出價每公克也來到新台幣2436元新高價。不過，台銀最新報告指出，黃金期貨已發出警訊，金價不排除近期反轉，而台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信則建議，持有黃金的人，如果不是以投資為目的，現在獲利應該都滿多的，在此時相對高點位置，可先獲利了結一部分，先入袋為安，至於之後要不要再買進？要居高思危，不要輕易追高，先觀察紐約盤開市後的表現再說。

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台銀最新報告分析，上周儘管美國公布的各項就業數據皆優於預期，，顯示美國勞動力市場表現依舊強勁，然而中東地區地緣政治風險升溫，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，近期的就業成長與高於預期的通膨數據不會對整體情況有實質性改變，仍認為今年某個時點開始降息是合適的，激勵金價再度突破新高來到2330美元。

若觀察技術線型，短中長期均線呈多頭排列，中期指標MACD柱體也於零軸之上增長，雖以色列部分軍隊傳出自加薩南部撤出，但若中東局勢未如預期降溫，避險資金再流入金市，金價有機會往上挑戰2350美元。

不過，台銀報告中也提到，彭博社報導，金價雖然再創歷史新高，但黃金期貨所發出的警訊顯示金價不排除在近期反轉，由於黃金期貨未平倉口數可能已經見頂，在去年12月也發生同樣情形，隨後金價迎來一波修正，此外，投資人也需留意黃金期貨價格已高出200日均線15%，也為金價過熱訊號之一。

此外，短期指標KD與RSI已處超買區，若美國聯準會官員再釋出偏向鷹派訊息，投資人信心受到動搖，金價無法站穩於2300美元之上，不排除回測2260美元尋求支撐。

不過，隨著國際金價再創新高，國內銀樓飾金牌告賣出價也來到每錢新台幣9300元，飾金買進價亦衝上8500元的新高，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信表示，由於清明連假才剛結束，預期明天捧金上門變現的人應該會更多。

此外，他也建議，若手上已有黃金的人，金價目前位在相對高點，現在賣應該都獲利很多，他建議若不是要投資，這時可以先獲利了結一部分，先落袋為安。至於還能不能再入手黃金？他建議，居高思危，不要輕易追高，金價會不會再往上衝，還要觀察紐約盤開市後的表現，他自己也還在觀望。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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