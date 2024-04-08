金價頻創新高！銀樓牌告衝上9300元　專家示警過熱可適時獲利了結

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若觀察技術線型，短中長期均線呈多頭排列，中期指標MACD柱體也於零軸之上增長，雖以色列部分軍隊傳出自加薩南部撤出，但若中東局勢未如預期降溫，避險資金再流入金市，金價有機會往上挑戰2350美元。
不過，台銀報告中也提到，彭博社報導，金價雖然再創歷史新高，但黃金期貨所發出的警訊顯示金價不排除在近期反轉，由於黃金期貨未平倉口數可能已經見頂，在去年12月也發生同樣情形，隨後金價迎來一波修正，此外，投資人也需留意黃金期貨價格已高出200日均線15%，也為金價過熱訊號之一。
此外，短期指標KD與RSI已處超買區，若美國聯準會官員再釋出偏向鷹派訊息，投資人信心受到動搖，金價無法站穩於2300美元之上，不排除回測2260美元尋求支撐。
不過，隨著國際金價再創新高，國內銀樓飾金牌告賣出價也來到每錢新台幣9300元，飾金買進價亦衝上8500元的新高，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信表示，由於清明連假才剛結束，預期明天捧金上門變現的人應該會更多。
此外，他也建議，若手上已有黃金的人，金價目前位在相對高點，現在賣應該都獲利很多，他建議若不是要投資，這時可以先獲利了結一部分，先落袋為安。至於還能不能再入手黃金？他建議，居高思危，不要輕易追高，金價會不會再往上衝，還要觀察紐約盤開市後的表現，他自己也還在觀望。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。