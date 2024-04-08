立法院視察屏東！王國材：加速枋寮車站高架化、發展大鵬灣觀光

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針對大鵬灣國家風景區招標辦理情形部分，王國材指示觀光署大鵬灣國家風景區管理處依既定規劃招商時程，積極趕辦「遊一區」、「遊二區」、「遊三區」促參招商作業，並持續引入活動行銷活絡場域，透過分區願景定位及市場區隔規劃，引進廠商共同開發大鵬灣，以達場域分區均衡發展目標。
王國材說，大鵬灣為屏東地區極具潛力的觀光景點，觀光署須持續與航港局及屏東縣政府共同主辦帆船生活節，集中資源以大鵬灣場域優勢繼續推廣遊艇遊憩活動，未來還要建設更友善的遊艇泊靠設施，串聯高雄遊艇港、小琉球打造遊艇遊憩特色。
針對枋寮車站高架化辦理情形部分，交通部指出，經鐵道局評估枋寮地區地勢低窪且曾發生洪水溢淹影響鐵路營運，因應極端氣候，規劃將枋寮車站高架化納入「南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化」可行性研究一併辦理改善。
交通部說明，枋寮車站高架化範圍約2.3公里，自枋寮站北側中山路以北735公尺起，至枋寮站南側隆山路以南580公尺，完工後可避免淹水問題影響鐵路營運、消除中山路及隆山路等2處平交道、提升台鐵路線行車安全，工程經費約74億元。
胡湘麟指示鐵道局，儘速依交通部審查意見修正「南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化」可行性研究報告書，循序陳報行政院；至於枋寮車站高架化後周邊都市計畫重新檢討，亦請鐵道局、台鐵公司、屏東縣政府及枋寮鄉公所等相關單位妥為溝通討論。