韓國瑜變身立院新「公道伯」　藍委怒：在野這麼久還不學民進黨？

立法院視察屏東！王國材：加速枋寮車站高架化、發展大鵬灣觀光

▲立法院交委會今（8）日視察屏東交通及觀光建設，交通部長王國材指示，加速枋寮車站高架化及發展大鵬灣觀光。（圖／交通部提供）
▲立法院交委會今（8）日視察屏東交通及觀光建設，交通部長王國材指示，加速枋寮車站高架化及發展大鵬灣觀光。（圖／交通部提供）

記者李琦瑋／台北報導

立法院交通委員會今（8）日考察屏東地區交通及觀光建設，包括「大鵬灣國家風景區招標及帆船生活節規劃辦理情形」及「枋寮車站高架化辦理情形」等案。交通部長王國材指示，大鵬灣為屏東地區極具潛力的觀光景點，應集中資源以大鵬灣場域優勢繼續推廣遊艇遊憩活動，另外應將枋寮車站高架化納入「南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化」可行性研究一併辦理改善。

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通委員會今天由立委徐富、林國成及蘇清泉出席，交通部上下午分由王國材及政務次長胡湘麟率觀光署長周永暉、鐵道局長楊正君、台鐵公司總經理馮輝昇及路政及道安司副司長蔡書彬等人員參加，屏東縣政府則由秘書長邱黃肇崇率縣府團隊出席。

針對大鵬灣國家風景區招標辦理情形部分，王國材指示觀光署大鵬灣國家風景區管理處依既定規劃招商時程，積極趕辦「遊一區」、「遊二區」、「遊三區」促參招商作業，並持續引入活動行銷活絡場域，透過分區願景定位及市場區隔規劃，引進廠商共同開發大鵬灣，以達場域分區均衡發展目標。

王國材說，大鵬灣為屏東地區極具潛力的觀光景點，觀光署須持續與航港局及屏東縣政府共同主辦帆船生活節，集中資源以大鵬灣場域優勢繼續推廣遊艇遊憩活動，未來還要建設更友善的遊艇泊靠設施，串聯高雄遊艇港、小琉球打造遊艇遊憩特色。

針對枋寮車站高架化辦理情形部分，交通部指出，經鐵道局評估枋寮地區地勢低窪且曾發生洪水溢淹影響鐵路營運，因應極端氣候，規劃將枋寮車站高架化納入「南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化」可行性研究一併辦理改善。

交通部說明，枋寮車站高架化範圍約2.3公里，自枋寮站北側中山路以北735公尺起，至枋寮站南側隆山路以南580公尺，完工後可避免淹水問題影響鐵路營運、消除中山路及隆山路等2處平交道、提升台鐵路線行車安全，工程經費約74億元。

胡湘麟指示鐵道局，儘速依交通部審查意見修正「南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化」可行性研究報告書，循序陳報行政院；至於枋寮車站高架化後周邊都市計畫重新檢討，亦請鐵道局、台鐵公司、屏東縣政府及枋寮鄉公所等相關單位妥為溝通討論。

連假交通震亂！王國材：花東鐵公路全斷成孤島、海運接駁一陣子

王國材列留校察看名單？綠委提4政績「我覺得不會」

陸客不來！1200萬國際客來台難成　王國材認看不到曙光

幸福巴士金運獎今頒獎！王國材：花很多力氣做

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞