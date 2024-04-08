台積電美國第3座廠拍板！量產時程曝光　強調維持財務目標承諾

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台積電董事長劉德音表示，《晶片與科學法》為台積公司創造了機會，推動這項前所未有的投資，使公司能以在美國最先進的製造技術提供晶圓製造服務。公司在美國的營運讓公司能更好地協助美國客戶，這其中包括了數間全球領先的科技公司。在美國的營運更將擴大台積電的能力，引領半導體技術的未來進步。
台積電總裁魏哲家表示，很榮幸能夠支持那些身為行動裝置、人工智慧和高效能運算領域的先驅者，無論是在晶片設計、硬體系統或是軟體、演算法及大型語言模型的方面。這些公司是帶動最先進矽需求的創新者，而這些是公司所能提供的。作為他們的晶圓製造服務合作夥伴，將藉由提升TSMC Arizona在先進製程技術上的產能，來幫助他們釋放創新。公司對亞利桑那州晶圓廠迄今為止的進展感到欣喜，並將致力取得長期成功。
TSMC Arizona 的三座晶圓廠預計將創造約6000個直接的高科技、高薪工作機會，打造有助於支持充滿活力和具有競爭力的全球半導體生態系統的勞動力，讓美國的領先企業能夠透過世界一流的半導體製造服務取得在美國在地製造的先進半導體產品。此外，根據大鳳凰城經濟發展促進會(Greater Phoenix Economic Council)的分析報告，針對這三座晶圓廠的增額投資將創造累計超過2萬個單次的建造工作機會，以及數以萬計的間接供應商和消費端累計的工作機會。
TSMC Arizona的第一座晶圓廠依進度將於2025年上半年開始生產4奈米製程技術，繼先前宣布的3奈米技術，第二座晶圓廠亦將生產世界上最先進、採用下一世代奈米片(Nanosheet)電晶體結構的2奈米製程技術，預計於2028年開始生產，第三座晶圓廠預計將在21世纪20年代底採用2奈米或更先進的製程技術進行晶片生產。與台積公司所有的先進晶圓廠相同，這3座晶圓廠的潔淨室面積都約是業界一般邏輯晶圓廠的2倍大。
台積電指出，公司實踐綠色製造，旨在成為環境友善企業的全球標準，在能源效率、節水、廢物管理和空氣污染管控等方面不斷創新。TSMC Arizona 的晶圓廠以相同的全球願景設計和建造，目標實現90%的水回收率。TSMC Arizona已就達到「近零液體排放」的目標進行工業用再生水廠的設計階段，讓幾乎每一滴水都能於廠內再被利用。
台積電表示，除了提出的66億美元直接補助，初步備忘錄(PMT)也提議向公司提供最高可達50億美元的貸款。公司也計劃向美國財政部就TSMC Arizona資本支出中符合條件的部分，申請最高可達25%的投資稅收抵免。
台積電強調，維持其對長期財務目標的承諾，即營收以美元計的年複合成長率為15%至20%、毛利率達53%以上，且股東權益報酬率高於25%。台積電表示，所有海外投資皆須遵循台灣法規取得必要的核准。