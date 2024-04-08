獨／北美日全食要來了！台灣4人團隊跨海直播 天氣極佳氣氛超嗨
再過幾個小時！台灣時間明（9）日凌晨2時，北美洲就將出現難得一見的「日全食」奇景，而台灣本地雖然看不見，但也有眾多天文愛好者特地飛往美國朝聖，包含 Airy艾里有限公司執行長顏易程在內的4人團隊，目前已在阿肯色州的柯靈頓市，他們向《NOWnews》分享，當地目前天氣相當良好，現場氣氛相當高亢，團隊也正加速架設儀器，並在台灣時間凌晨1時提供跨海直播。
記者張志浩／綜合報導
顏易程表示，自己在4月1日就抵達美國，同行的台灣天文愛好者約有20人左右，不過各自的目的地不同，因此今天分頭行動，自己在內的4人團隊原先設定在達拉斯觀測，不過天氣轉差，因此臨時更改路線來到阿肯色州的柯靈頓市，抵達時當地時間約上午8點，不僅雲層少，且太陽也已經上山。
顏易程分享，團隊目前氣氛還不錯，預計4個人就要架起6支腳架的設備，開車載運的3個觀測儀器也會全數安裝，可以說是「心態上都做足準備，但人力上有點緊繃」，他也提及，團隊在更動路線後，目前還來不及計算出準確的日全食發生時間，但預計會在當地下午1時30分左右。
顏易程的4人團隊將在YouTube頻道「饗島 Land Feast」進行現場直播，直播開始時間為台灣時間9日凌晨1時，台北市立天文館預估，本次日食估計有超過6.5億人可看到，其中有4千多萬位在「全食帶內」的幸運兒，《NOWnews》也將持續追蹤，並提供日全食最新畫面、照片。