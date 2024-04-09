日圓快貶破152！換匯0.2148元沒便宜可撿　善用這些方式享優惠價

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本周市場最關注的是周三將出爐的美國3月消費者物價指數（CPI）及周四的歐洲央行利率決策會議。根據外電調查顯示，經濟學家預估整體美國CPI將較上月增長0.3%，略低於2月的 0.4%，核心CPI估月增0.3%。另外，市場普遍預估歐洲央行將維持利率不變，但可能強化6月降息的觀點，美元指數回落，目前在104.13附近。
不過，由於日本2月實質薪資年減1.3%，為連23個月萎縮，高物價持續打壓民眾消費能力，日本央行總裁植田和男周一於日本國會發表談話，但未釋出有關貨幣政策的訊息，僅稱其已成功採用更簡單的貨幣政策框架，日圓兌美元今日早盤進一步貶至151.92兌 1美元，距離3月底觸及的34年低點僅一步之遙，而市場普遍預期日本官員將發表更多言論。
雖然日圓兌美元快貶到近34年新低價，但由於新台幣貶壓也沉重，即便今日在台股盤中再創新高價支撐下，新台幣兌美元早盤止貶回升，但升幅也相當有限，目前最高來到32.076元，小升1.8分，也使得日圓兌新台幣換匯價變化不大，沒有便宜可撿，台銀日圓現鈔賣出價早盤在0.2148元，較昨日及清明連假前收盤價0.2149元差不多。
當然，換匯想要更省及換到好價位，可善用線上結匯、外幣ATM及外幣帳戶等，一般臨櫃換匯較不划算，匯率以「現金賣出價」計算，在手續費部分，除了台銀、兆豐銀行不需要手續費（機場櫃檯除外，會收100元手續費），多數銀行都會收取大約100元手續費，但臨櫃換匯可換得鈔票面額相對彈性，有小面額可供選擇。
另外，為讓民眾可以快速提領外幣，國內多家銀行都有設置外幣ATM，並針對新台幣存款戶提供匯率折讓優惠，在手續費的部分，本行存戶都不需要收取手續費，他行金融卡到台灣銀行、兆豐銀行的外幣ATM提領外幣，也只需要5元的手續費。
若是採用線上結匯，換匯價格也會再便宜一些，有些銀行也會不定時推出換匯優惠方案，有的銀行APP還可先設定預想要的匯價，一旦到了這個價格，就會通知客戶，就可以趁便宜價格多換一些，並先存入外幣帳戶，等要用時再提領出來，或使用赴日旅遊使用雙幣卡支付，免收1.5%國外交易服務費，國外消費直接從外幣帳戶扣款，而且還有刷卡回饋可賺。