全台危老核准破3500件！台北市申請最多　危老黑馬卻是「這縣市」

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台中成危老黑馬，核准數勝過新北
綜觀都更與危老的申請案，可以發現都更案與民間印象貼近，但六都危老案以台北市核准917件最高，不過台中卻以黑馬之姿位居亞軍，徐佳馨指出，北市房價為全台龍頭，改建利益驚人，讓建商願付出高昂成本整合。台中市近年各大重劃區發展飽和，且地價高居不下，對建商而言，若有同樣開發成本，倒不如以市中心為發展重心，且近年市區內幼稚園、老飯店等業主亟思改變，因此吸引不少知名建商大舉進入危老市場。
另觀察六都危老案中，平均核准面積者最低者是台南市，平均每件危老案僅約147坪。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，台南市素有「古都」之稱，開發歷程較早，街廓環境狹小，且蛋白區不少重劃區土地有待開發，建商整合意願降低，以致於危老效益不佳。
都更危老成顯學，政策優惠宜把握
賴志昶提醒，危老案件雖整合容易，且核准時程相對快速，但現今市況有原物料、工資高漲等問題，而小案場受限於基地狹小，營建成本更高，面臨缺工議題也更勝於中大型工地，常見危老案核准多年，但遲遲等不到工班開工，加上危老優惠落日將至，住戶間趁早凝聚共識才能皆大歡喜。
危老重建與都更重建有什麼差別？
台北市都市更新處指出，兩者主要差在「適用」、「程序」、「容積獎勵」差異，都更主要適用對象為經劃定或變更應實施更新的地區或依所定更新單元劃定基準自行劃定更新單元者；危老重建的適用對象可分為以下4種：
1、經建築主管機關依建築法規、災害防救法規通知限期拆除、逕予強制拆除，或評估有危險之虞應限期補強或拆除者。
2、結構安全性能評估結果未達最低等級。
3、屋齡30年以上，經結構安全性能評估結果之建築物耐震能力未達一定標準，且改善不具效益或未設置昇降設備者。
4、得合併鄰接之建築物基地或土地辦理。但鄰接之建築物基地或土地之面積，不得超過該建築物基地面積。
在程序上，都市更新須經事業計畫、權利變換計畫之申請、審議，其中還包括要舉辦公聽會、聽證會，程序較為冗長；而危老重建係規定擬具重建計畫，經全體同意後，向直轄市、縣（市）主管機關申請核准後，即依建築法令規定申請建築執照。因此，都市更新程序繁雜、危老重建程序相對簡易。
至於容積獎勵上限差異，都市更新之容積獎勵上限為1.5倍法定容積，若為實施容積管制前已興建完成之合法建築物，且原建築容積高於基準容積，其上限為0.3倍法定容積+原建築容積或1.2倍原建築容積，若前開合法建築物亦為海砂屋，則放寬上限至1.3倍原建築容積；危老重建則為1.3倍基準容積或1.15倍原建築容積。