同創辦輝達卻有不同命！黃仁勳身價暴漲變兆元男　他竟快把錢花光

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根據《富比士》的報導揭露，如果普里姆持有所有股份，他的身家將達到700億美元，但截至2023年11月，他的身家估計僅達3000萬美元。雖說同為輝達的聯合創始人，但他卻經常被遺忘，事實上，普里姆是一位傑出的發明家，擁有近200項美國和國際專利，同時也是位慈善家，為其所關心的事業捐贈數億美元。
普里姆的電機工程生涯始於IBM和Sun Microsystems，Java程式語言就是在這兩家公司發明的，輝達創建初期，他建立了允許工程師為輝達晶片設計演算法的藍圖，這些晶片現在為AI系統、視頻遊戲圖形在內的一系列技術提供支援。由於普里姆在很大程度上是輝達原始晶片設計背後的技術領導者，因此即使公司知名度和市場價值增長，他一直處於幕後也不足為奇。普里姆告訴《富比士》輝達有句俗話，「永遠不要讓柯蒂斯（其名）出現在鏡頭前，也永遠不要讓柯蒂斯出現在客戶面前！」
1999年，輝達以11億美元的市值上市，幾個月後，普里姆成立了「Priem家族基金會」，將其持有的輝達12.8%（首次公開募股）股份的四分之三以上投入於此。以今天的股票數量計算，大約有1億股。到2006年，普里姆賣掉了他在輝達的所有股份，從此不再與外界聯繫，搬進了位於加州弗里蒙特市價值600萬美元的住宅，現在他只專注於透過撰寫，發表一些諸如像「修復地球」解方的言論。
據報道，由於出售所有輝達股票並退出網絡，普里姆基本上已經耗盡了資金，他的基金會曾向大自然保護協會等慈善機構捐款，現在擁有約1.6億美元的資產，並將於2031年結束。不過，事實上，他的大部分財富都捐給了他的母校倫斯勒理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute），自2001年以來，他已向該學院捐贈了2.75億美元。
儘管普里姆繼續參與這些活動，但他仍對於出售輝達股票感到遺憾，他告訴《富比士》，「我做了一件有點瘋狂的事，我希望我能多保留一點。」