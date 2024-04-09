花蓮強震影響！清明國道疏運「國5降2成」　首日肇事數最高

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國5交通狀況部分，高公局表示，考量花蓮地震影響及宜蘭地區天候狀況不佳，取消第1、2日南向石碇、坪林匝道封閉及取消第2-4日北向高乘載管制，而以匝道儀控管制調節進入國5車流。假期間通過國5雪隧每日交通量平均為6.1萬車次(平日2.3倍)，較112年同期平均7.5萬車次減少19%。國5南向平均壅塞率為0.5%，較112年同期5.6%減少5.1%；北向平均壅塞率為4%，較112年同期14.4%減少10.4%。
高公局提到，本次連假每日平均肇事件數為120件，較112年同期平均136件減少16件(約減少12%)，其中以連假首日肇事件數192件最高。在高速公路局與國道公路警察局攜手合作下，事故多在20分鐘內即迅速排除，有效降低事故對整體車流影響。
高公局也說，高速公路1968網站及App於本次假期持續增加雲端資源，維持系統穩定服務，提供用路人行前規劃參考，其中每日平均總瀏覽量為144.5萬次，為平日平均瀏覽量(約45.3萬次)的3.2倍；顯示用路人已能善用科技設施，掌握即時國道路況資訊。
高公局表示，在用路人配合各項國道交通疏導措施下，雖有局部路段因交通量過度集中或事故而出現壅塞情形，但不致過於嚴重，顯示本次清明節連假整體疏導發揮成效。高公局對用路人配合國道各項疏導措施、員警及事故處理人員快速排除事故辛勞表示感謝，也提醒民眾行駛國道時，切勿疲勞駕駛，請注意車前狀態及繫妥安全帶，並善用高速公路1968App查詢路況及規劃行程，以維行車安全及順暢。
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