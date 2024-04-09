特企／關注災民及兒童生活和身心　展望會動緊急救援

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此外，也有兒童害怕地震告訴卓豫萍「我不敢回家」，寧可待在快速帳。「這種狀況不能輕忽，孩子心裡可能有些創傷需評估媒合諮商資源。」卓豫萍說到，「還有村民擔心來不及逃離，推著坐輪椅的家人就在操場草坪上打地鋪，但開始下雨後不適合睡在戶外，也要注意繼續下雨山崩處可能發生土石流。」
目前花蓮估計約近百戶受損傾倒建物，花蓮中心社工督導張美茜在短短兩天遇到六起弱勢家庭，因為房屋倒塌或傾斜被列入危樓。「被拉起布條就不能再進去搶救家具物品，基本生活出了問題，其中一戶位於倒塌壓到北濱街早餐店隔棟，來不及回去拿家具，房屋已全被拆光了。」在化仁國中兒童關懷中心的劉雅萍社工督導則是在照顧受災兒童時，發現單親家庭生活困難的兒童，已評估納入長期幫助。
台灣世界展望會會長李紹齡表示：「因應天候災情變化隨時應變災後工作，隨著災害調查的時間推移，正聚焦調查災後重建需求。」像是位於秀林一戶受災家庭的屋頂用帆布覆蓋，震後只剩下幾根樑架，阿公、失智阿嬤兩人照顧兩個小孫子，收入與能力實在有限，沒有錢買瓦斯桶，也沒有自來水，先前是靠柴燒熱水洗澡，但也被震壞了柴燒煙囪，家裡沒熱水可用，展望會正請師傅修繕屋頂和煙囪，除了家戶災況評估，展望會也將提供弱勢受災家庭的生活扶助、民生物資及災損修繕，持續關懷災後居民和兒童心情，邀請您支持「花蓮強震救援計畫」，一起協助當地兒少與家庭重回日常。
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