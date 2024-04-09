特企／0403大地震　大同3C與全台民眾齊心建家園

特企／關注災民及兒童生活和身心　展望會動緊急救援

▲強震引起崇德山崩後土石仍不斷滑落，展望會社工在鄰近避難收容所幫忙煮熱食給孩子。（圖／品牌提供）
▲強震引起崇德山崩後土石仍不斷滑落，展望會社工在鄰近避難收容所幫忙煮熱食給孩子。（圖／品牌提供）

本報訊

0403花蓮強震後餘震近500起，昨天傍晚更下起雨來，台灣世界展望會的兒童關懷工作持續進行中，展望會東區區處長李玉明表示，「餘震多到分辨不出是因為地震晃還是自己晃，在災難來臨時，所有受災家庭的孩子都可以送到兒童關懷中心，除了撫慰受地震驚嚇的孩子，幾次大餘震也帶著孩子就地避難。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
強震引起崇德山崩後，土石仍不斷滑落，冒出聲響和陣陣煙塵。展望會社工督導卓豫萍帶著兩名社工員，配合公所在鄰近學校搭建避難收容所，緊急幫助小清水隧道受困民眾，獲得安頓及熱食，「這裡距離山崩只有兩三分鐘車程，40多名民眾目睹貨車駕駛被落石砸中，被困在山路上，每個人被載出來時臉上都很驚恐，我們趕緊煮熱食和安撫小朋友，有位正要去洗腎的患者，因為時間拖太久身體開始不舒服，情況緊急下，也趕快詢問周邊醫院運來洗腎器材，同步借助衛生所及護理師，並協助他借住親友家。」

此外，也有兒童害怕地震告訴卓豫萍「我不敢回家」，寧可待在快速帳。「這種狀況不能輕忽，孩子心裡可能有些創傷需評估媒合諮商資源。」卓豫萍說到，「還有村民擔心來不及逃離，推著坐輪椅的家人就在操場草坪上打地鋪，但開始下雨後不適合睡在戶外，也要注意繼續下雨山崩處可能發生土石流。」

目前花蓮估計約近百戶受損傾倒建物，花蓮中心社工督導張美茜在短短兩天遇到六起弱勢家庭，因為房屋倒塌或傾斜被列入危樓。「被拉起布條就不能再進去搶救家具物品，基本生活出了問題，其中一戶位於倒塌壓到北濱街早餐店隔棟，來不及回去拿家具，房屋已全被拆光了。」在化仁國中兒童關懷中心的劉雅萍社工督導則是在照顧受災兒童時，發現單親家庭生活困難的兒童，已評估納入長期幫助。

台灣世界展望會會長李紹齡表示：「因應天候災情變化隨時應變災後工作，隨著災害調查的時間推移，正聚焦調查災後重建需求。」像是位於秀林一戶受災家庭的屋頂用帆布覆蓋，震後只剩下幾根樑架，阿公、失智阿嬤兩人照顧兩個小孫子，收入與能力實在有限，沒有錢買瓦斯桶，也沒有自來水，先前是靠柴燒熱水洗澡，但也被震壞了柴燒煙囪，家裡沒熱水可用，展望會正請師傅修繕屋頂和煙囪，除了家戶災況評估，展望會也將提供弱勢受災家庭的生活扶助、民生物資及災損修繕，持續關懷災後居民和兒童心情，邀請您支持「花蓮強震救援計畫」，一起協助當地兒少與家庭重回日常。

⦁ 郵政劃撥帳號：15752467，戶名：台灣世界展望會，請註明「飢餓三十 花蓮強震救援計畫」

⦁ 捐款可至 台灣世界展望會官網、momo購物網、LINE Pay 愛心捐款、蝦皮、街口支付。

⦁ 也歡迎運用7-ELEVEN的OPENPOINT APP線上捐款、全家便利商店會員APP手機捐款，回應花蓮強震救援。

⦁ 如有【緊急救助】需求可撥打：02-8195-3005，或洽詢電子信箱：⦁ pr@worldvision.org.tw

一生監督你一人！賴清德新內閣名單曝　謝龍介罕見認可：有心悔改

23歲歐陽娜娜提早畢業伯克利！打臉「退學謠言」　校方公告出爐

高雄有錢人買房熱區公開！子瑜住的鼓山奪冠　台積電3區高薪者增

賴清德內閣名單「聽命性格為主流」？媒體人預言520講稿1跡象

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞