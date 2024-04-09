快來轉好運！新刮刮樂總獎金破11億元 還有5個頭獎200萬元
台灣彩券公司今（9）日推出「轉出好運」及「幸運投籃機」兩款全新主題刮刮樂，總獎金逾11.2億元，總獎項超過385萬個，總獎金逾11.2億元，更有5個頭獎200萬元，兩款刮刮樂總中獎率都有3成以上。
記者顏真真／台北報導
台彩表示，今日上市的刮刮樂「轉出好運」每張售價200元，票面上五顏六色的繽紛色彩與閃閃發光的金幣凸顯各局遊戲，刮獎過程彷彿體驗紙上轉輪盤，充滿即將轉出好運的期待感，共有6局遊戲搭配倍數區的刮獎趣味玩法。
如果刮開遊戲刮區中間的倍數區會出現3個各自對應第1與第2局、第3與第4局、第5與第6局遊戲的倍數，若任一局中刮出3個相同符號，即得該局獎金乘以對應該局倍數之總額，有機會刮出1倍、2倍、5倍及最高10倍的獎金，獎金加倍的機會超過25萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率32%。
同日上市的還有「幸運投籃機」每張售價100元，票面與遊戲主題設計採用民眾喜愛的休閒娛樂遊戲投籃機，將投籃得分的歡樂與休閒運動健康氛圍結合，只要任一局中「您的進球數」大於「對手的進球數」，即得該局獎金，共有5次中獎機會，頭獎30萬元有6個，500元以上獎項超過25萬個，總中獎率31%。