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美元馬首是瞻！專家要日圓要回升難　換匯「擇時擇價」教戰

▲日圓兌美元貶不停，眼看又快破152，專家認為美元馬首是瞻，日圓要回升難，但因新台幣也在貶，日圓換匯建議還是要「擇時」及「擇價」操作。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元貶不停，眼看又快破152，專家認為美元馬首是瞻，日圓要回升難，但因新台幣也在貶，日圓換匯建議還是要「擇時」及「擇價」操作。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

日本升息脫離「負利率」後，日圓兌美元並未因此止貶回升，貶勢反而加重，今（9）日更一度來151.92價位，逼近34年新低價，市場也在關注是否會進一步貶破152價位。外匯專家認為，在日圓是反映國際盤，國際美元走強，當然，日圓不可能回升，尤其全球瘋股市，日股也持續熱絡，日圓更難回升，接下來要看下半年，「美元馬首是瞻」，若美國開始降息，美元走弱，日圓才有回升契機，但因日圓與新台幣走勢基本是同向，哈日族想要換匯撿便宜，建議仍要採「擇時」 及「擇價」操作策略。

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台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，日圓現在是反映國際盤，國際美元走強，當然日圓不可能回升，即便日本脫離「負利率」，利率小幅調升0.1%，還是杯水車薪，與美元的利差仍大，基本上很難迫使利差交易的錢，解約回來，因此，日圓要回升就比較難，加上國際盤元還是比較強。

此外，由於日圓的利差劣熱仍在，加上市場早已預期日本將結束負利率，日圓之前也有一波升值，在利多出盡後，日圓不升反貶，又碰上美元相對強勢，資金續停泊在美元。

不僅如此，陳有忠說，日股與日圓基本是呈現反向，雖然日圓是避險財，由於日股現在還很熱絡，迫使很多人借日圓投入股市，即風險追逐者而不是趨避，在股市賺的多，因此，恐怕要等到日股受到驚嚇，出現大幅修正、回檔，投資人趕快把借的日圓還掉，日圓才會回升，目前看來全球仍在瘋股市，這熱潮未退之下，日圓更難大幅回升。

陳有忠認為，還是要看下半年，現在「美元馬首是瞻」，美元是總司令、吹響號角的人，如果美國開始降息，美元走弱，日圓才有回升契機。不過，由於日圓與新台幣走勢基本上是同向，即「難兄難弟」，也因此，即便日圓走貶，新台幣也同樣貶壓沉重，也因此，近來日圓換匯價變化不大。

因此，陳有忠建議，還是採取「擇價」及「擇期」兩策略，其中「擇價」部分，日圓兌新台幣始終沒貶破0.21元，過去30年來最甜價沒了，但若不急著換匯，可以盯著「0.21元」這個價格，接近「0.21元」就換一點，貶破可買更多。至於「擇時」，即利用月底出口商有拋匯實質需求，新台幣相對表現會強一點，挑月底換匯較易撿到便宜。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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