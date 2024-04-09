示警這3都遇強震恐釀大規模屋損 他曾提防災型都更竟被政院拒絕
花蓮外海日前發生芮氏規模7.2的強震，全台有感，首當其衝的花蓮災情最為慘重，不僅房屋倒塌，太魯閣觀光景點更是落石不斷。對此，前內政部長李鴻源指出，台北市、新北市、台南市是土壤液化潛勢最高的地方，若台北市發生同樣規模的地震，恐釀3萬棟房屋損壞，而他曾於2013年起提出「防災型都更」，行政院卻做出「不準再提防災型都更，以免引起民眾恐慌」的決議。
記者王德蓉／台北報導
李鴻源在廣播節目《嗆新聞》指出，2013年時，國家地震中心就已警告內政部，台北若發生芮氏規模6.2的地震，恐釀4000棟房屋損壞，萬一是像此次花蓮7.2的地震，會有3萬5000棟房屋損壞。李鴻源指出，台灣的防震和日本相比差太遠了，日本的督廳及防災指揮中心蓋在很大的彈簧上面，地基可承受很大幅度的晃動，且地震發生時，指揮人員必須活著，可若台北發生重大地震，總統府、行政院都是老建築，倒塌的風險很高，指揮官也陷入災情中的話，「誰會來救你？」
李鴻源指出，2013年他曾請營建署跟國家地震中心套疊，發現台北市、新北市、台南市是土壤液化潛勢最高的地方，台北地區包括士林、北投、大同、中山、萬華區；新北市是板橋、新莊、泰山、五股、蘆洲區，台南市則是東區、永康、仁德地區，因此當時他開始推動防災遷都、防災型都更。
李鴻源表示，但案子做完後，行政院卻卡了他6個月，不讓他到行政院做報告，他憤而請辭，隨後行政院還做出「從此不準再提防災型都更，以免引起民眾恐慌」的決議。可不久後，台南永康就發生大地震，讓他感到很難過，而上次花蓮發生大地震，也曾提過防災型都更，但事情過了，大家又忘了；而這次的0403花蓮地震，大家很快又會忘記防災型都更。