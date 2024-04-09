啦啦隊一粒有雙胞胎姊姊！球場邊被捕捉到美貌　球迷驚呼：有兩粒

「醫界王陽明」又當爸！賴弘國甜曬超音波照：迎接龍寶寶

▲賴弘國（右）和Alice結婚2年感情甜蜜，快速迎來第二胎。（圖／賴弘國IG）
▲賴弘國（右）和Alice結婚2年感情甜蜜，快速迎來第二胎。（圖／賴弘國IG）

記者江芷稜／綜合報導

有「醫界王陽明」之稱的帥氣醫美醫師賴弘國，曾與「華航林依晨」趙筱葳、藝人阿嬌（鍾欣潼）先後有過兩段婚姻，結果都以離婚收場，阿嬌為備孕凍卵變胖9公斤，卻還是宣告失敗，賴弘國2022年2月再娶前空姐Alice，火速迎來新生命誕生，一家三口相當幸福，如今結婚不到2年，賴弘國在社群媒體又曬出超音波照，開心宣布升格二寶爸，收到眾多祝福。

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▲阿嬌（左）和賴弘國的婚禮眾星雲集，有不少港台藝人都到場。（圖／阿嬌IG）
▲阿嬌（左）和賴弘國結婚1年多就離婚。（圖／阿嬌IG）
▲賴弘國（右）和Alice感情甜蜜，經常一起出國旅遊。（圖／賴弘國IG）
▲賴弘國（右）和現任老婆Alice感情甜蜜，經常一起出國旅遊。（圖／賴弘國IG）
由於前兩段婚姻失敗，一次僅維持半年，一次維持14個月，讓賴弘國的第三任婚姻不被看好，沒想到他火速粉碎外界疑慮，8日在IG發出一張超音波照，並寫下「感恩的心」、「歡迎龍寶」，宣告有了第二胎，並標記老婆Alice的帳號，消息曝光後讓網友相當訝異，紛紛送上祝福，恭喜他這麼快升格當二寶爸。

▲33歲賴弘國去年8悅喜獲麟兒。（圖／翻攝自賴弘國IG）
▲賴弘國2022年8月喜獲麟兒。（圖／翻攝自賴弘國IG）
▲賴弘國曬出超音波照片，宣布迎接二寶。（圖／賴弘國IG）
▲賴弘國曬出超音波照片，宣布迎接二寶。（圖／賴弘國IG）
事實上，賴弘國曾因價值觀差異大和女星阿嬌離婚，認為自己不適合走入婚姻，也有病患認為他緋聞多、太花心，不信任他的醫術，讓他有苦說不出。沒想到遇到空姐轉戰電子科技業的Alice，讓他對婚姻改觀，兩人僅交往1年就結婚，經常在社群平台曬恩愛，他2月帶老婆到餐廳享用生日大餐，合影相當甜蜜。

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