「醫界王陽明」又當爸！賴弘國甜曬超音波照：迎接龍寶寶
有「醫界王陽明」之稱的帥氣醫美醫師賴弘國，曾與「華航林依晨」趙筱葳、藝人阿嬌（鍾欣潼）先後有過兩段婚姻，結果都以離婚收場，阿嬌為備孕凍卵變胖9公斤，卻還是宣告失敗，賴弘國2022年2月再娶前空姐Alice，火速迎來新生命誕生，一家三口相當幸福，如今結婚不到2年，賴弘國在社群媒體又曬出超音波照，開心宣布升格二寶爸，收到眾多祝福。
記者江芷稜／綜合報導
由於前兩段婚姻失敗，一次僅維持半年，一次維持14個月，讓賴弘國的第三任婚姻不被看好，沒想到他火速粉碎外界疑慮，8日在IG發出一張超音波照，並寫下「感恩的心」、「歡迎龍寶」，宣告有了第二胎，並標記老婆Alice的帳號，消息曝光後讓網友相當訝異，紛紛送上祝福，恭喜他這麼快升格當二寶爸。
事實上，賴弘國曾因價值觀差異大和女星阿嬌離婚，認為自己不適合走入婚姻，也有病患認為他緋聞多、太花心，不信任他的醫術，讓他有苦說不出。沒想到遇到空姐轉戰電子科技業的Alice，讓他對婚姻改觀，兩人僅交往1年就結婚，經常在社群平台曬恩愛，他2月帶老婆到餐廳享用生日大餐，合影相當甜蜜。
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