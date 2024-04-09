金價挑戰2350美元新高！當心漲多拉回風險 專家建議先停看聽
國際金價持續飆漲挑戰2350美元，不過， 渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪今（9）日提出警告，若美國聯準會（Fed）延後升息，不利金價表現，加上資本市場也未見過度恐慌情況，避險需求不足以支持金價，金價現在似乎已脫離基本面，短線技術面有過熱跡象，要留意短線漲多拉回風險，建議先停看聽。
記者顏真真／台北報導
劉家豪指出，雖然目前看起來在美降息前夕，許多主要國家央行持續布局黃金，以分散外匯儲備，加上今年美國將降息，渣打仍預估最快6月降息，未來持有黃金機會成本下降，尤其若美元區間橫盤或回跌，都有利黃金表現。
今年第1季渣打銀行預估金價有望衝上2200美元，如今現貨價格已超過這個價格，劉家豪提醒，金價近期有過熱的情況，尤其若美國延後降息，對金價走勢並不利，加上目前資本市場投資情緒也未見過度恐慌的情況，避險需求不足以支撐金價進一步走升，投資人要留意短線技術面漲多有些過熱跡象，要特別注意短線漲多拉回風險。
他建議，近期投資人可先停看聽，先觀望一下，尤其看到投資端持有黃金ETF，過去一段時間是淨流出，顯示價格上漲出現獲利了結跡象，因此，面對金價來到高點，可先保持觀望。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。