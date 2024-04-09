特企／國民品牌舒潔攜手美式賣場　祭出年度最佛優惠

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粉絲眾多的國民品牌舒潔推出比黑五更勁爆的史上最殺促銷優惠活動，特惠消息一傳出，立即引發內行網友狂讚這次降很大，價格實在太佛心，擁有200多萬粉絲的公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》平台上，也掀起一波討論熱度，「每次都在等舒潔特價 可以一起買」、「我家小朋友過敏體質 都只用舒潔」、「好像比去年黑5價格還低」、「只能靠買衛生紙省錢拿去繳漲價的電費」等，許多鐵粉紛紛表示要把握機會以超殺價格把平常就愛用的舒潔衛生紙囤好囤滿，折扣期間買愈多省愈多，推爆納入近期公告會員護照必買品項之一！
一般民眾選購日常接觸最頻繁的衛生紙用品時，除了考量價錢，也在意觸感、紙質厚實度、品質穩定度等特性！美式賣場獨售的舒潔頂級Baby Soft三層衛生紙，手感厚實蓬鬆柔軟，厚手紙質不易破，添加乳木果油複方精華，使用不易產生粉塵的特性，是不少鐵粉民眾前往美式賣場購物的必買清單。
舒潔攜手美式賣場推出超越黑五的全年最殺會員優惠專案，自4月8日至4月18日止持續11天，特惠期間賣場單串舒潔衛生紙只要335元，濕式衛生紙只要499元，兩款商品一起搬回家狂省184元；線上購買送到府同樣超值，「乾加濕」一起買可立馬省下410元，等於可以再加買一盒大Pizza或炸雞為餐桌加菜！此超佛心優惠方案甫推出，網友已自發分享在各大社群平台，吸引不少會員驚呼「手刀衝一波！一起變成衛生紙富翁!」(*詳細促銷方案內容與期間須以通路公告為準；商品零售價格皆由通路獨立決定)