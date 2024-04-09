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特企／國民品牌舒潔攜手美式賣場　祭出年度最佛優惠

▲抗通膨從日用必需品花費做起 網友推爆「一起變成衛生紙富翁」。（圖／品牌提供）
▲抗通膨從日用必需品花費做起 網友推爆「一起變成衛生紙富翁」。（圖／品牌提供）

本報訊

近期萬物齊漲，物價屢攀新高，電價平均漲幅達11%，民眾對於萬物皆漲唯有荷包凍漲的情況紛紛大喊吃不消！面對一波波物價漲勢，如何對抗通膨成了時下全民最夯話題！尤其以日常生活中使用頻率最高的衛生紙，精打細算的民眾若能掌握特價時機，瞄準賣場優惠期間手刀囤貨，買多省多，就能聰明放大荷包省下可觀支出！

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為體恤民眾荷包不斷縮水，家庭用紙領導品牌舒潔祭出全民抗漲行動，超大手筆攜手美式賣場推出為期11天的年度最狂會員日折扣特惠活動，自4月8日起至4月18日止，活動期間內賣場祭出單串舒潔衛生紙(24入)狂降84元、整箱舒潔濕式衛生紙(14入)狂降100元的超殺雙重優惠，「乾+濕」一起買省更多，買到賺到立馬榮登「省長」寶座。懶得出門或習慣線上購物的民眾也不用擔心，線上箱購大容量舒潔三層衛生紙(60入)直接折價200元、濕式衛生紙(32入)折價210元，想大省荷包的民眾可千萬別錯過，超佛價格絕對讓人買到剁手。

粉絲眾多的國民品牌舒潔推出比黑五更勁爆的史上最殺促銷優惠活動，特惠消息一傳出，立即引發內行網友狂讚這次降很大，價格實在太佛心，擁有200多萬粉絲的公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》平台上，也掀起一波討論熱度，「每次都在等舒潔特價 可以一起買」、「我家小朋友過敏體質 都只用舒潔」、「好像比去年黑5價格還低」、「只能靠買衛生紙省錢拿去繳漲價的電費」等，許多鐵粉紛紛表示要把握機會以超殺價格把平常就愛用的舒潔衛生紙囤好囤滿，折扣期間買愈多省愈多，推爆納入近期公告會員護照必買品項之一！

一般民眾選購日常接觸最頻繁的衛生紙用品時，除了考量價錢，也在意觸感、紙質厚實度、品質穩定度等特性！美式賣場獨售的舒潔頂級Baby Soft三層衛生紙，手感厚實蓬鬆柔軟，厚手紙質不易破，添加乳木果油複方精華，使用不易產生粉塵的特性，是不少鐵粉民眾前往美式賣場購物的必買清單。

舒潔攜手美式賣場推出超越黑五的全年最殺會員優惠專案，自4月8日至4月18日止持續11天，特惠期間賣場單串舒潔衛生紙只要335元，濕式衛生紙只要499元，兩款商品一起搬回家狂省184元；線上購買送到府同樣超值，「乾加濕」一起買可立馬省下410元，等於可以再加買一盒大Pizza或炸雞為餐桌加菜！此超佛心優惠方案甫推出，網友已自發分享在各大社群平台，吸引不少會員驚呼「手刀衝一波！一起變成衛生紙富翁!」(*詳細促銷方案內容與期間須以通路公告為準；商品零售價格皆由通路獨立決定)

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