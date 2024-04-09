蘇花海運備援！10航次載運586部車輛、乘客782人

我是廣告 請繼續往下閱讀
航港局進一步指出，昨日由新臺馬輪執行最後二航次疏運任務，下午2時5分由蘇澳港開往花蓮港，計疏運車輛27部（含小客車25部、1部普通機車），旅客47人；晚間6時35分由花蓮港駛往蘇澳港，計疏運車輛42部（含小客車31部、5部遊覽車、1部大貨車、3部小貨車、2部普通機車），旅客78人，當日共計疏運旅客125人，車輛68部。
根據航港局統計，4月4-6日及8日啟動蘇花海運備援機制，總計4天開航10航次，疏運人員782人、載運各類車輛586輛(含501部小客車、7部遊覽車、20部大貨車、30部小貨車、1部重機車、26部普通機車及1輛腳踏車)，對蘇花公路中斷搶修期間東部交通維持有效發揮疏運功能。
航港局說明，0403震災造成蘇花公路中斷後，交通部長王國材隨即指示航港局啟動海運疏運備援機制，航港局立即緊急協調調度船舶提供蘇澳花蓮間人車海運疏運服務，對於疏運期間各政府有關單位及民間航運業者億洋航運公司(臺北快輪)及全港通航業公司(新臺馬輪)的大力協助及投入，再次表達感謝之意，有賴於相關公私部門的通力合作，才能圓滿完成本次海運疏運備援任務。
更多「0403花蓮大地震」相關新聞。