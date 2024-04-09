2024年度最強吉時在4/10！「旺運、求財」把握這天：錯過再等一年
2024整年最強吉時來了！根據命理專欄《旺好運》谷帥臻風水命理師指出，明（10）日辰時（7時至9時）八字為「甲辰年／戊辰月／甲辰日／戊辰時」地支四辰，為造命大八字「地支一氣」的特殊格局，就是春節後第一個開運好時機，尤其對生肖屬龍、雞、鼠、猴者，感應能量最強，把握這時機催吹旺財運、事業運、貴人運、效果最好。
記者鍾怡婷/綜合報導
谷帥臻風水命理師表示，4月10日上午7時至9時，遇上「地支一氣」又逢「蝴蝶雙飛」為造命大八字難得一見的特殊好格局，此日錯過今年不再有，要好好把握開運時機，幫自己趨吉避凶提升整體運勢，不要錯過難得的開運機會！可按照下列七個步驟實施增添好運：
1、清淨自我，沐浴洗身或使用精油香氛，在眉心、太陽穴、手腕處點上精油。
2、焚香淨化家宅四個角落與宅心，改善空間的磁場。
3、準備供品、清香、蠟燭，酒，水，五色金紙錢一份。
4、佈施收據一份(事先捐贈於貧苦家庭，認養，急難救助等可認定受贈者為佳) 這天行善佈施，捐款，做善事，多說好話，積累福報，功德最大。
5、製做「元辰紙」，將自己名字，出生時間，居住地址，祈求的三個願望寫在一張紅紙上。
6、在家中「東南方」設案桌供拜，焚一爐好香續氣，點一盞蠟燭燈照亮「元辰紙」，元辰光彩可消災解厄，增強運勢催旺轉運。祈福步驟如下：
7、 若能加上靜心打坐十分鐘，念誦經典（各宗教重要經典，基督聖經亦可），可收納天地之氣，安定心神，增加好的能量運勢。