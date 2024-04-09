佛心茶葉蛋2顆10元！店家卻公告「買100元只有9顆」　饕客曝原因

2024年度最強吉時在4/10！「旺運、求財」把握這天：錯過再等一年

▲2024整年最強吉時來了！明（10）日辰時（7時至9時）是難得一見的特殊好格局。（示意圖／取自photo AC）
▲2024整年最強吉時來了！明（10）日辰時（7時至9時）是難得一見的特殊好格局。（示意圖／取自photo AC）

記者鍾怡婷/綜合報導

2024整年最強吉時來了！根據命理專欄《旺好運》谷帥臻風水命理師指出，明（10）日辰時（7時至9時）八字為「甲辰年／戊辰月／甲辰日／戊辰時」地支四辰，為造命大八字「地支一氣」的特殊格局，就是春節後第一個開運好時機，尤其對生肖屬龍、雞、鼠、猴者，感應能量最強，把握這時機催吹旺財運、事業運、貴人運、效果最好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
谷帥臻風水命理師表示，4月10日上午7時至9時，遇上「地支一氣」又逢「蝴蝶雙飛」為造命大八字難得一見的特殊好格局，此日錯過今年不再有，要好好把握開運時機，幫自己趨吉避凶提升整體運勢，不要錯過難得的開運機會！可按照下列七個步驟實施增添好運：

▲年日柱雙甲辰，月時柱雙戊辰，又恰逢蝴蝶雙飛，兩干不雜之特殊格局，是開運好時機。（圖／谷帥臻命理專家提供）
▲年日柱雙甲辰，月時柱雙戊辰，又恰逢蝴蝶雙飛，兩干不雜之特殊格局，是開運好時機。（圖／谷帥臻命理師提供）
1、清淨自我，沐浴洗身或使用精油香氛，在眉心、太陽穴、手腕處點上精油。

2、焚香淨化家宅四個角落與宅心，改善空間的磁場。

3、準備供品、清香、蠟燭，酒，水，五色金紙錢一份。

4、佈施收據一份(事先捐贈於貧苦家庭，認養，急難救助等可認定受贈者為佳) 這天行善佈施，捐款，做善事，多說好話，積累福報，功德最大。

5、製做「元辰紙」，將自己名字，出生時間，居住地址，祈求的三個願望寫在一張紅紙上。

6、在家中「東南方」設案桌供拜，焚一爐好香續氣，點一盞蠟燭燈照亮「元辰紙」，元辰光彩可消災解厄，增強運勢催旺轉運。祈福步驟如下：

▲ 在家中「東南方」設案桌供拜，焚一爐好香續氣，點一盞蠟燭燈照亮「元辰紙」，元辰光彩可消災解厄，增強運勢催旺轉運。（圖／谷帥臻命理師提供）
▲ 在家中「東南方」設案桌供拜，焚一爐好香續氣，點一盞蠟燭燈照亮「元辰紙」，元辰光彩可消災解厄，增強運勢催旺轉運。（圖／谷帥臻命理師提供）
7、 若能加上靜心打坐十分鐘，念誦經典（各宗教重要經典，基督聖經亦可），可收納天地之氣，安定心神，增加好的能量運勢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

「天狗吞日」8禁忌注意！命理師示警：動盪受苦之兆　3生肖要避災

清明過後「6生肖」轉好運！未來14天屬龍天官賜福、屬猴快買樂透

4月財運出爐！「4生肖」荷包滿滿賺到吐　第一名福星相助旺爆

觀世音菩薩3/28生日快樂！「禁忌、習俗」一次看　好運3生肖曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞