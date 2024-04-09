Disney+「開鍘寄生帳號」時間確定！6月起跑、9月拓展全球用戶
影音串流平台Disney+準備向Netflix看齊，要開抓「寄生帳號」！根據外媒報導，迪士尼執行長艾格（Robert Iger）接受外媒《CNBC》採訪時表示，迪士尼計劃於今年6月開始限制Disney+密碼共享，最初會先在部分地區施行，預計9月就會擴展至全球所有用戶。
記者周淑萍/綜合報導
外媒報導指出，迪士尼執行長艾格將Netflix策略方向視為串流市場的標竿，2022年Netflix面臨營收大減、訂閱用戶流失，隨即推出廣告版方案，並針對共享帳號進行限制，確實挽救Netflix的訂閱用戶成長，並在2023年第3季增加880萬新用戶。除了讚賞，Disney+直接跟進，預計今年6月開始限制帳號共享，9月會拓展到全球用戶，意味著台灣最晚可能9月也會開始受到限制。而事實上，Disney+官網上已經說明，不可以把帳號提供給家庭以外的使用，而「家庭」指的是主要個人住所相關且由居住在其中的個人使用之相關裝置之統稱。
至於Disney+會用哪一種方式開抓，目前還不清楚，但可以先來回顧Netflix，當時主要針對電視、電視盒以及遊戲主機等裝置進行限制，如果是使用手機、平板以及電腦等行動裝置一開始沒有受影響，但日前限制卻越來越嚴格，台灣有用戶發現行動裝置也已經收到「同戶裝置設定」的通知，可以感受到Netflix打擊寄生帳號力道更強。
但Disney+開鍘之後，能否像Netflix一樣迎接新一波的用戶數？PTT上網友曾經討論過Netflix和Disney+的差異，認為Disney+影片跟音效都較優，漫威、迪士尼、經典老電影也多，但Netflix捉到了「動畫和韓劇兩大客群」，再加上近期大作一波接一波，讓用戶甘願入坑。而Disney+能否在政策實施後，抓到用戶喜好，守住基本盤不退坑？似乎也頗值得觀察。