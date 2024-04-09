蕭亞軒受不了遭騷擾、威脅！大動作火大提告 惡劣行為需法律制裁
今年44歲的「摩登天后」蕭亞軒於今（9）日稍早緊急在臉書上提到私人信箱帳號被盜，拜託各界能找出駭客是誰，透露對方寄給蕭亞軒本人與其親友的信件中，內容非常可惡且涉及威脅行為，「這樣不可取和惡劣的行為需要用法律來制裁。」對此，《NOWnews今日新聞》詢問蕭亞軒經紀人，經紀人表示：「威脅及恐嚇之言論，我們已經先請律師處理了。」
記者吳雨婕／台北報導
蕭亞軒方面稍早在臉書發文表示：「Hello 各位善良有力量的你們，這邊需要請各位廣大粉絲朋友幫忙，幫忙找出已下這個信箱，3288629276@qq.com 的IP駭客是誰，他／她已經影響到蕭亞軒ElvaHsiao本人的生活以及名譽，並且也盜用蕭亞軒Elva Hsiao的私人信箱去做許多不好的事。」文中提到，對方寄給蕭亞軒本人以及身邊家人、朋友的信件中，內容非常可惡以及涉及威脅，這樣不可取和惡劣的行為需要用法律來制裁，「希望廣大粉絲們、熟悉IT的人員能夠幫忙查出這個人是誰，如有任何消息請私訊我們，謝謝你們。」
針對此消息，《NOWnews今日新聞》詢問蕭亞軒經紀人，經紀人強調蕭亞軒私人信箱被盜號，而對於該駭客的不良行為，「威脅及恐嚇之論，我們已經先請律師處理了。」事實上，蕭亞軒去年2月至9月因身體病痛沉寂好一段時間，沒想到竟傳出謠言，還惡意中傷她罹患愛滋病，對此蕭亞軒不姑息提告，官司出爐後，對方被判處31萬台幣賠償，經紀人當時回應：「黑粉終會付出代價的。」沒想到此次竟有大膽駭客盜用蕭亞軒帳號，再度讓蕭亞軒方面硬起來反擊。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道