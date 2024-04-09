藍綠雙姝口水戰 簡舒培批藍放生兒虐、鍾沛君酸「咆哮完就溜」
台北市長蔣萬安今（9）日赴議會施政報告，國民黨台北市議員鍾沛君與民進黨台北市議員簡舒培在臉書展開口水戰，簡舒培在臉書po出照片，批國民黨棄民主、護幼主；鍾沛君則批簡舒培在市長還在進行施政報告時，就落跑了，雙方在臉書激烈交鋒。
記者王德蓉／綜合報導
鍾沛君今下午在臉書發文，諷刺簡舒培擔任議員3393天、將近10年，卻不知道根據台北市議會議事規則，「人到，發言，就是出席。根本沒有什麼非要簽到。」她也曬出議會現場照，並表示當時是下午3點52分，蔣萬安還在進行施政報告，還沒開始詢答，「最愛開會的臨時會糾察隊長之簡舒培議員，咆哮之後，已經高歌離席，不知去向。」
對此，簡舒培翻出北市議會議事規則在貼文下方留言反擊，「台北市議會議事規則第六條（簽到及不能出席會議之通知）出席議員及列席人員應分別在簽到簿簽名。」反譏「是誰不懂議事規則」。雙方隨後在留言區激烈交鋒，簡舒培指出，國民黨3名議員刻意在臨時會不簽名，「是放生兒虐嗎？」鐘沛君則反擊「施政報告為什麼溜了，是放生職務嗎？」
簡舒培再嗆，「為什麼不簽到臨時會？放生兒虐？真是好樣」；鐘沛君則酸「妳拍完照就溜了，有沒有廣告不實啊？」簡舒培則要鍾沛君明天來看她質詢，鍾沛君表示，自己監督的是市府，為何要去看簡質詢，「倒是妳為何不看市長施政報告啊？妳不用監督市府嗎？」簡舒培則回，自己離開是因為接下來是鍾沛君質詢，「為什麼我要留在現場看你質詢？」鍾則指出，簡落跑時明明市長還在施政報告。