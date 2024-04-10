NBA附加賽戰況總整理！勇士、湖人一決高下　柯詹生涯第23次對決

影／歷經40個打席！國聯台裔新人王Corbin Carroll本季首轟出爐

▲Corbin Carroll今（10）日對陣科羅拉多洛磯的比賽中，在首打席就鎖定第2球，擊出右外野陽春砲幫助球隊先馳得點。（圖／美聯社／達志影像）
▲Corbin Carroll今（10）日對陣科羅拉多洛磯的比賽中，在首打席就鎖定第2球，擊出右外野陽春砲幫助球隊先馳得點。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

效力MLB美國職棒大聯盟亞利桑那響尾蛇的Corbin Carroll，去年以全票之姿拿下國聯新人王，在歷經開季40個打席後，今（10）日對陣科羅拉多洛磯的比賽中，在首打席就鎖定第2球，擊出右外野陽春砲幫助球隊先馳得點。

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Corbin Carroll今（10）日擔任首棒鎮守中外野，在首局上場打擊，鎖定一顆93英里的外角伸卡球，將球擊成反方向全壘打，擊球初速度為103.7英里，飛行距離為367英尺。

▲Corbin Carroll今（10）日擔任首棒鎮守中外野，在首局上場打擊，鎖定一顆93英里的外角伸卡球，將球擊成反方向全壘打。（圖／美聯社／達志影像）
▲Corbin Carroll今（10）日擔任首棒鎮守中外野，在首局上場打擊，鎖定一顆93英里的外角伸卡球，將球擊成反方向全壘打。（圖／美聯社／達志影像）
上賽季，Corbin Carroll共出賽153場，繳出161安、包括25轟、50盜壘，打擊率0.285的成績， Carroll也成為大聯盟史上首位能在新人年就繳出至少25轟、50次盜壘的選手，更在季後賽一路帶領響尾蛇從外卡戰殺進世界大賽。

值得一提，Corbin Carroll是響尾蛇極力培養的新秀，在只上到大聯盟38天的時間，就獲得響尾蛇11年1億1100萬美元（約合新台幣34億2601元）的合約，他也是響尾蛇目前隊史中，最有希望拿下年度MVP的選手（響尾蛇隊史沒有出產過年度MVP）。

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