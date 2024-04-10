羽球亞錦賽／周天成闖入16強！對手1局就退賽 離巴黎奧運近一步
台灣一哥周天成在今（10）日出戰亞錦賽男單首輪，面對中國好手翁泓陽，周天成以21：16搶下第1局後對手就因傷退賽，也讓周天成僅打1局就搶下16強門票。重要的是，男單積分榜第14的周天成將更有機會確保自己維持在前16名，才能如願取得巴黎奧運門票。
記者林之越/綜合報導
亞錦賽可以說是巴黎奧運前的關鍵一戰，因為是奧運積分賽的最後一站。周天成此戰面對地主選手翁泓陽，兩人前段比賽膠著，但中後段周天成拉出尾盤，打出一波9：1攻勢甩開對手，最後守住優勢以21：16拿下第1局。然而，第1局結束後對手翁泓陽就宣布因傷退賽，周天成僅打了30分鐘就晉級16強。
除了周天成外，台灣第一混雙葉宏蔚、李佳馨首戰就碰上世界排名第4的韓國蔡侑玎、徐承宰組合，最終以15：21、13：21直落二不敵對手，亞錦賽首輪止步，不過二人組合賽前就已獲得巴黎奧運門票。
值得一提的是，在巴黎奧運資格上，積分排名第18的台灣男單好手林俊易仍有機會，但除了自己必須打進亞錦賽4強外，積分排名在他之前的翁泓陽、黃智勇需要在16強前出局，目前翁泓陽因傷退賽止步16強，黃智勇則是沒有參賽，對於林俊易獲得奧運資格是一大利多，即便難度依然相當高。
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