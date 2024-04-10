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4月缺工110.6萬再創高！住宿餐飲、半導體最缺　20項招募法大公開

▲4月缺工110.6萬再創新高，住宿餐飲、半導體最缺工，人力銀行今（10）日曝光20項招募管道與方法。（示意圖／取自Pixabay）
▲4月缺工110.6萬再創新高，住宿餐飲、半導體最缺工，人力銀行今（10）日曝光20項招募管道與方法。（示意圖／取自Pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

大缺工浪潮持續！104人力銀行今（10）日公布4月全站工作機會數達110.6萬個，再攀歷史新高，其中以住宿／餐飲服務業人才缺口22.7萬最多，電子資訊／軟體／半導體徵才16.5萬人居第3。104人力銀行今天公布20項多元招募管道，鼓勵業者在學校、政府、企業多管齊下，善用IG、FB等社群經營雇主品牌，以達成年度招募目標。

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國發會景氣對策信號，今年1、2月已連續2個月呈現穩定的綠燈，景氣持續看好帶動企業徵才動能增強。104人力銀行徵才資料庫顯示，4月份工作機會數110.6萬個，再攀歷史新高，同時也是自2023年3月以來，工作機會穩定突破百萬大關；3大最缺工產業依序為住宿／餐飲服務業22.7萬個、批發／零售／傳直銷業17.2萬個、電子資訊／軟體／半導體業16.5萬個。

為協助徵才企業順利招募，104人力銀行整理力成科技在104職涯診所Podcast分享的20項多元招募管道為人力銀行、FB、IG、專業社群、員工轉調、員工推薦獎金、到職獎金、專業論壇、補習班、職訓局、替代役、退除役官兵、移工轉中階技術人才、海外新型國際專班、實習、僑生、產學專班、課堂業師、校園徵才、GOLF產學聯盟等。

104人力銀行將上述多元招募管道大致分為3類，包括學校端、政府端、雇主品牌端。學校端部分，建議在鄰近學校設立封裝類產學培訓，協助學生畢業前取得封裝類職涯專業證照，降低產學落差；企業與學校合作設立新型國際專班，企業與學校一同到海外面試，透過政府補助學雜費、企業補助生活費，吸引東南亞專科或大學畢業生來台深造再就業；課程規劃上，企業業師進入學校客製化課程，並確保取得華語文中等能力證照，學生畢業即可進入企業工作，讓學校能獲得學生來源，企業面臨缺工潮也能獲得人才。

在政府端，104人力銀行提到，勞動力發展署提供許多職訓課程，像是廠務通常須具備水電、空調證照，企業與政府合作，結訓時，企業可徵才。同時，搭配留用外國中階技術工作人力計畫，將表現優秀的藍領移工，轉聘為中階技術人才，讓穩定性高且已具備一定專業的移工，不受產業移工來台工作年限12年的限制。

至於雇主品牌端，104人力銀行建議企業內部，開缺時優先開放內部員工轉調，解決員工可能因工作倦怠而離職，延長人才留任時間；對企業外部，企業可提供員工推薦獎金、到職獎金、到職滿3個月再給一筆獎金，用銀彈攻勢短期內招募大量人才。

對於資源較少的中小型企業，可針對不同社群經營，FB適合刊登大量招募職缺，IG訴求企業文化和品牌形象，如拍攝職人誌、公司工作日常，有助於吸引潛在求職者。完整多元招募內容歡迎進入104職涯診所Podcast EP349 【換人資上】人在哪？20項多元招募一次揭曉

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