4月缺工110.6萬再創高！住宿餐飲、半導體最缺　20項招募法大公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
為協助徵才企業順利招募，104人力銀行整理力成科技在104職涯診所Podcast分享的20項多元招募管道為人力銀行、FB、IG、專業社群、員工轉調、員工推薦獎金、到職獎金、專業論壇、補習班、職訓局、替代役、退除役官兵、移工轉中階技術人才、海外新型國際專班、實習、僑生、產學專班、課堂業師、校園徵才、GOLF產學聯盟等。
104人力銀行將上述多元招募管道大致分為3類，包括學校端、政府端、雇主品牌端。學校端部分，建議在鄰近學校設立封裝類產學培訓，協助學生畢業前取得封裝類職涯專業證照，降低產學落差；企業與學校合作設立新型國際專班，企業與學校一同到海外面試，透過政府補助學雜費、企業補助生活費，吸引東南亞專科或大學畢業生來台深造再就業；課程規劃上，企業業師進入學校客製化課程，並確保取得華語文中等能力證照，學生畢業即可進入企業工作，讓學校能獲得學生來源，企業面臨缺工潮也能獲得人才。
在政府端，104人力銀行提到，勞動力發展署提供許多職訓課程，像是廠務通常須具備水電、空調證照，企業與政府合作，結訓時，企業可徵才。同時，搭配留用外國中階技術工作人力計畫，將表現優秀的藍領移工，轉聘為中階技術人才，讓穩定性高且已具備一定專業的移工，不受產業移工來台工作年限12年的限制。
至於雇主品牌端，104人力銀行建議企業內部，開缺時優先開放內部員工轉調，解決員工可能因工作倦怠而離職，延長人才留任時間；對企業外部，企業可提供員工推薦獎金、到職獎金、到職滿3個月再給一筆獎金，用銀彈攻勢短期內招募大量人才。
對於資源較少的中小型企業，可針對不同社群經營，FB適合刊登大量招募職缺，IG訴求企業文化和品牌形象，如拍攝職人誌、公司工作日常，有助於吸引潛在求職者。完整多元招募內容歡迎進入104職涯診所Podcast EP349 【換人資上】人在哪？20項多元招募一次揭曉。