澀谷櫻花隧道變「無法地帶」！賞櫻客闖馬路拍照 逆行車差點撞上
儘管日本東京的染井吉野櫻在4月4日才滿開，但自3月中旬開始，就已經有不少地區舉辦賞櫻活動，還有來自日本國內外的遊客前往各個賞櫻景點享受春日美景。但隨著賞櫻人潮增加，亂象也跟著出現，近來就能看到有外國遊客在澀谷賞櫻時，跑到馬路上拍照，讓當地管制人員十分苦惱。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《富士新聞網》報導，由於日本很多城市廣泛種植櫻花當作行道樹，即便在繁華鬧區中，每到春天也都能看見新春色彩。來到距離東京JR澀谷車站不遠、藏身在熱鬧的澀谷街道的「澀谷櫻丘町（渋谷さくら通り）」，兩旁種植的櫻花樹綻放，形成約莫100公尺的「櫻花隧道」，原是東京都內賞櫻的私房景點，但在社群網路曝光之下也逐漸爆紅，許多遊客趕在春天花開時特地慕名前來，但今年碰上新冠疫情傳染病等級下降的首個櫻花季，這條櫻花道卻變了樣。
《富士新聞網》前往現場，滿滿的人潮把馬路全都堵住，負責取材的工作人員表示，人潮多到「看不見地面，許多人把馬路擠得水洩不通。」
除了滿滿人潮之外，還能看到有民眾把手機放在地上，與朋友一起拍「仰角照」；或是有民眾直接在馬路上架起了三腳架拍照，還有人乾脆把娃娃車「開」到馬路上。另外還能看見，有民眾讓小孩子站在馬路中間拍照，沒想到快門還沒按下去，後方就出現了一台逆向行駛的車子，險些撞上小孩。
由於賞櫻人潮都擠到了馬路上，行經車輛要通過都非常的困難，當地澀谷櫻花祭實行委員會工作人員只能聲嘶力竭，不停喊著「車子要通過了！很危險！」還能聽到此起落的喇叭聲，要賞櫻民眾趕緊讓出馬路，讓車子通行。
《富士新聞網》訪問了來到澀谷賞櫻的美國遊客，但他卻覺得，「感覺沒有那麼危險，最重要的還是要拍櫻花。」賞櫻遊客的脫序行為也讓日本民眾直呼，「簡直變成了無法地帶，太恐怖了。」
儘管澀谷櫻花祭實行委員會在現場維護秩序，由於賞櫻人潮除了日本民眾外，其中也有不少外國遊客。澀谷櫻花祭實行委員會會長無奈表示，「即使一直叫遊客不要跑到馬路上，但因為語言不通，真的很困難。」