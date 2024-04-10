迎接母親節 兼具顏值美味造型蛋糕吸睛又搶市

我是廣告 請繼續往下閱讀
4月11日起至5月9日門市現場預購母親節主題款蛋糕，可享85折優惠，另外85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話還可自動再抽iPhone15、自動洗碗機、加拿大家用廚餘機等，消費越多，中獎機會越大！全台母親節主題蛋糕預估銷售額為3千3百萬，相較去年提高2.12%。
台中福華以「心愛的媽」為主題，推出母親節限定「馨愛」荔枝玫瑰慕斯戚風蛋糕，嫣紅淡雅的仿真康乃馨花禮，表達對母親深深的愛與尊敬，即日起至5月12日販售，4月30日前預訂，享早鳥優惠，加碼再贈「媽媽有鬆」折價券。
台中福華母親節唯一主打「馨愛」康乃馨造型蛋糕，選用原味低糖戚風蛋糕體，內層夾入滿滿荔枝玫瑰熬製的綿密慕斯與清爽莓果庫利，搭配上奶香濃郁的脆口可倫布酥，再淋上香濃巧克力醬衣，清爽的果香尾韻與豐盈的層次風味，大大提升蛋糕口感。
至於加碼贈送的「媽媽有鬆」折價券，是手舞足道休閒事業餐旅集團中部門市優惠四選一的折價券，希望讓媽媽身心獲得紓壓。折價券內容包含腳底精油SPA 、全身指壓與腳底按摩、筋膜刀運動按摩加全身指壓及養生餐飲和周邊商品等折價券四擇一，可於中部9間門市-春不荖、不荖松、足松、勁桑の元氣保養所使用。
裕元花園酒店幫你送禮送進心坎裡。根據媽咪不同喜好，從補湯、蛋糕、美食、看劇、住宿等一應俱全，通通準備好。裕元花園酒店推出母親節威士忌蘋果巧克力與青檸兩款限定口味蛋糕，5月5日前早鳥享優惠，從線上商城訂購母親節蛋糕再享免運。
不僅如此，為了巴結辛勞媽媽，提供現場及商城訂購以199元加購好年冰糖蓮子湯，或799元加購干貝一品雞湯，讓媽媽暖心又補身。若是還沒想好帶媽媽吃甚麼好料，母親節中式桌宴5人即可開桌， 5月12日母親節當日帶媽媽來用餐，同場加映台灣知名「凱揚歌仔戲劇團」演出經典民間傳奇故事《聚寶盆》，讓媽媽吃的開心，看的歡喜。