淡季不淡！乾杯3月營收3.63億元創同期新高 中國市場關3店
受惠營運規模擴大、行銷活動奏效，興櫃餐飲乾杯3月自結合併營收3.63億元，年增2.87%，創同期新高，首季合併營收11.49億元，年減6.87％，為歷年同期次高。展望後市，4月清明連假、母親節帶動，加上週年慶活動延長，有望延續熱度、帶動營收續強。
記者許若茵／台北報導
乾杯集團表示，為提升營運績效，集團持續調整營運資源投注在台灣事業，第一季受惠台灣市場回溫，營運規模擴大，台灣餐飲事業營收表現相較去年疫後消費熱潮再登高，外販事業同受市場熱絡營收表現亮眼；中國大陸事業受經濟疲軟影響，集團加大汰弱留強力道、關閉3間門店，Q1集團合併營收寫同期次高表現。
乾杯指出，3月雖為餐飲傳統淡季，但受惠台灣內需消費暢旺，帶動台灣餐飲事業既存店業績相較去年成長，加上年增7間分店，營收穩定增長。同時，集團今年25週年推出限期「麻辣45吃到飽」歡慶活動，為集團首度推出吃到飽型態，引起消費者熱議搶訂，帶動品牌月營收成長近5成，貢獻3月營收呈現淡季不淡。
展望4月，乾杯預估，清明連假為今年最後一個達4天的長連假，不少民眾返鄉過節、把握假期出遊，連假平均來客相較去年增加一成。加上旗下「麻辣45」限期吃到飽活動，為感謝消費者熱烈響應延長至4月底，目前平均訂位已達7成滿。「黑毛屋本家」、「黑毛屋」品牌接力推出春季限定新鍋，下半月後將進入母親節旺季，有望帶動業績續強。