美CPI重擊降息預期！美元升破105 新台幣重貶逾1角至32.172元
美國3月消費者物價指數（CPI）年增幅高於預期，美國聯準會（Fed）可能再延後降息，美股重挫，美元指數衝上105，美債殖利率走揚，亞洲主要貨幣兌美元全倒，日圓兌美元更一度貶破153價位，台北股、匯市也同步走跌，新台幣兌美元今（11）日早盤也重貶逾1角，一度下探31.172元，目前32.17元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國CPI年增率連2升，3月來到3.5%，高於2月的3.2%及市場預期的3.4%，創去年9月以來新高；剔除波動較大的食品與能源後，核心CPI年增率保持在3.8%，未如市場預期降至3.7%。
也由於投資人對最新通膨數據大失所望，預期美國聯準會降息可能再延後，美股重挫，美債殖利率走揚，美元指數更衝上105，來到105.15，亞洲主要貨幣兌美元全倒，其中日圓兌美元更一度貶破153價位，再創34年新低價，來到153.17，目前在152.76震盪，而韓元早盤也一度貶至1364.77兌1美元，離岸人民幣兌美元在下探7.2641後，拉回至7.2592附近。
至於新台幣兌美元今日早盤同樣走貶，以32.07元、貶值5分開出後，在美元走強、台股也跌之下，新台幣進一步貶破32.1元，下探32.172元，重貶1.52角，目前在32.17元震盪整理。