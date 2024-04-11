吳鎮宇被兒子貼「黑白遺照」劃清界線！他震怒痛批：可悲的活著
62歲港星吳鎮宇近日在中國節目《無限超越班2》擔任評審，憑「耿直毒舌」成為最受歡迎導師之一。2014年他曾帶著兒子Feynman吳費曼上陸綜《爸爸去哪兒2》，知名度大增。吳鎮宇的15歲兒子吳費曼，8日突然在微博貼出爸爸的黑白照，與父親劃清界線，對此，吳鎮宇也在微博上回應，「作為家長的我，發現有一點是要教育一下的，就是不能用微博來刷存在感，為博取別人的眼光而活，是一個可悲的活著！ 」
記者薛羽彤／綜合報導
吳費曼8日突然在微博上發文寫道「重新認識一下，我叫王晶衛，不認識什麼吳鎮宇，不認識誰是吳費曼，沒有看過無限造孽班，本人不上學的，不識字，在一家黑膠點上班。以上都是語音輸入」，他還PO出父親吳鎮宇的黑白遺照，該照片是吳鎮宇在《無間道Ⅱ》飾演的「倪永孝」角色照，上面寫著「號主本人因意外離世，永遠懷念！」
吳費曼公然與父親劃清界線、又詛咒爸爸的行為，引起網友熱議，不久後吳費曼即刪去黑白照。對此，吳鎮宇也發文回應「我家兒子，吳費曼最近又出現在微博，頻上熱搜。當然小孩子的瘋言瘋語，大家也會一笑而過，但作為家長的我，發現有一點是要教育一下的，就是不能用微博來刷存在感，為博取別人的眼光而活，是一個可悲的活著！」事後，吳費曼將該微博文章刪除。
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