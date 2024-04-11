吳鎮宇疑和兒子反目成仇！老爸曾為吳費曼槓上節目 今批兒：可悲
來自香港的金馬影帝吳鎮宇，和15歲兒子吳費曼日前在微博上隔空交火，吳費曼貼出老爸的「黑白靈堂照」，撇清兩人關係，引發外界關注，父親吳鎮宇則是在隔天發文回應，痛批兒子「是一個可悲的活著！」指出吳費曼不該用社交平台博取關注，而該貼文一出沒多久，吳費曼立即將自己的文章刪除。吳鎮宇父子原先關係不錯，還曾一同上過實境節目，吳鎮宇曾為了護兒槓上節目組，如今兩人卻疑關係生變。
記者施以慧／綜合報導
吳鎮宇父子2014年曾一同參與《爸爸去哪兒》節目，人氣火爆，在節目第二季最後一站抵達紐西蘭時，吳費曼還在拍攝途中撞傷眼角，被送往醫院縫針，2015年吳鎮宇還曾在公開採訪中證實兒子的眼角為永久性損傷，將訴諸法律程序解決此事，不過後續湖南衛視已和父子兩人達成和解。
兩人在火紅後，不少網友都關注著吳費曼的動態，他也開始經營自己的微博，還擁有超過一百萬粉絲關注，但去年吳費曼卻發文表示自己身心俱疲，要停止更新微博動態，還透露自己本身也有病在身，當時不少網友在貼文底下留言，替他加油打氣，如今回歸社群軟體，卻第一時間和父親吳鎮宇劃清界線，讓父子關係更加撲朔迷離。
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