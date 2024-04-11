陸委會嗆馬英九「沒捍衛中華民國」 趙少康：蔡丟邦交國叫捍衛？
「馬習二會」昨天圓滿落幕，陸委會事後卻發聲明，直指前總統馬英九「未能向中方公開傳達台灣人民對捍衛中華民國主權」。對此，前中廣董事長趙少康今（11）日開砲，馬英九講了一中各表，甚至也講了中華民國，質疑「陸委會又捍衛了什麼中華民國？民進黨又捍衛了什麼中華民國？」再嗆總統蔡英文任內丟了邦交國。
記者林怡昕／台北報導
馬習二會昨天下午落幕，馬英九和中國國家主席習近平兩人握手16秒，重現世紀之握，馬英九更在習近平面前，提出「中華民國」、「一中各表」，沒想到陸委會事後發布聲明，稱「對於馬前總統此次與中共領導人會晤時，未能向中方公開傳達台灣人民對捍衛中華民國主權及民主自由體制的堅持，有違台灣社會的期待，我們深感遺憾。」
對此，趙少康今天受訪時指出，中華民國的存在是一個歷史事實，也是一個政治現實，還比中華人民共和國早了38年，這沒有什麼好否認的，只是大陸現在比較大，台灣比較小，聯合國裡面大國也是國，小國也是國，雖然大陸大我們小，但是有兩個政治實體，在這個地方也是一個事實，沒有什麼好去否認。
趙少康續指，九二共識的原則就是兩岸都認為只有一個中國，那這一個國家到底這個國家怎麼講呢？雙方各以口頭表述，大陸認為那是中華人民共和國，我們認為是中華民國，彼此你講你的我說我的，也就不需要去爭執。
「陸委會又捍衛了什麼中華民國？民進黨又捍衛了什麼中華民國？」趙少康直指，蔡英文執政丟了九個邦交國，蔡又捍衛了什麼中華民國，捍衛了什麼主權，馬英九講了一中各表，甚至也講了中華民國 ，「那你還要他怎樣呢？」