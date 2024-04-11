星展下修Q2台GDP　估地震對半導體供應影響小、營建投資有望反彈

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於花蓮強震的影響，馬鐵英表示，由於地震並未造成主要半導體公司生產設施的重大損害，對供應端的影響較小。此外，台灣半導體及整體製造業的存貨銷售比率仍維持在1.0的歷史水準以上，表示企業有足夠的庫存來應對當前情況。
此外，花蓮地震恰逢連續假期，或許會暫時抑制消費者的戶外支出。然而，這種影響可能會被隨後釋放的被壓抑需求所抵消。同時，隨著災後重建需求顯現，今年下半年營建投資將具備反彈潛力。
此外，隨著全球半導體產業的週期性改善，星展銀估會繼續帶動台灣出口在第2季復甦。隨著企業加強AI基礎設施以適應更大的運算需求，對高效能邏輯晶片和大容量伺服器、儲存和記憶體晶片的需求將會持續增加。
由於來自中國的需求可能仍然相對疲弱，中國房地產市場低迷造成水泥、鋼鐵等行業產能過剩，抑制相關進口需求。同時，因中美科技戰持續升級，中國半導體進口面臨更嚴格的限制。此外，中國亦選擇性暫停ECFA，減少台灣的石化產品進口。
另外，因最低薪資調漲、軍公教工資調漲及企業獲利狀況改善，平均經常性收入今年有望成長2.5至3%，支撐消費成長。同時，房價反彈與股市上漲也可望透過財富效應管道支持消費成長。土地和房產佔台灣家庭持有總資產比重約30%，股票和共同基金佔比接近20%。
對於4月電價上漲將直接與間接推升服務類價格，成爲第2季通膨的主要因素。從收支角度來看，今年進一步調高電價的可能性不高。儘管如此，考慮到氣候變遷和能源安全挑戰，台灣的綠色能源轉型迫切性上升，電價改革仍然是未來的長期方向。
除通膨風險之外，地緣政治風險亦值得關注。馬鐵英表示，若兩岸緊張關係升級，中國有可能進一步暫停ECFA下對台灣產品的優惠關稅待遇，抑制台灣出口表現。於此同時，若川普再度當選美國總統，亦需考慮美國對主要貿易夥伴實施普遍關稅帶來的負面影響。