ESPRIT比利時子公司宣布破產　謝金河：又是一個時代眼淚的代表作

謝金河以「浪奔，浪盡，又是時代眼淚！」為題發文表示，最近服飾知名品牌ESPRIT比利時子公司宣布破產，而台灣曾經有28間門市的思捷環球宣布重組。並提到自己很久沒有注意到該公司股價，乍看嚇一跳。
謝金河表示，ESPRIT亞洲區的代理人是邢李㷧，在事業最巔峰時期，因迎娶林青霞成為大新聞。此時的思捷環球股價最高達到87港元、市值高達2462.8億港元，在香港富豪榜上佔有一席之地。然而隨著快時尚服飾品牌競爭激烈，包含Forever21，Bossini，Mothercare，Superdry等陸續退出市場，ESPRIT也節節敗退，使得思捷環球跟著每況愈下。邢李㷧與林青霞離婚傳言不斷，更外傳林拿到一大筆贍養費，但未經證實，不過，思捷環球也從此一沉不起。
謝金河表示，思捷環球近日慘跌到0.096港元，已經成為仙股，市價最低只剩下2.71億港元，「這又是一個時代眼淚的代表作」。並提到過去黎智英在1981年創辦佐丹奴，也一度豐生水起，但在1990年64後，黎智英駡李鵬會仆街，後來被迫賣掉經營權，這些年，佐丹奴從8.66跌到1.07港元，也有大江東去的味道。
謝金河指出，這些年沒有能如期交財報的香港上市公司愈來愈多，22年32家、23年59家、今年65家，這些繳不出財報的公司，恐怕多數前景黯淡。而思捷環球宣布重組，去年虧損23.4億港元。最近港股大跳水現象，就像是中國天瑞水泥一天插水99%，財富一下就蒸發光了，而浩森金融科技一天跌90.9%，昇能集團一天跌50%。他感嘆表示，「潮水退了，沒有穿褲子的公司一家一家跑出來！」。