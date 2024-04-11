不開冷氣也超涼！台電曝室內降溫「無痛4神招」：省電也省荷包
春季即將進入尾聲，隨著天氣越來越炎熱，不少人打算開冷氣降溫。不過，台電就傳授4招「居家降溫術」，免開冷氣就能有效讓室內降溫變涼爽，不僅省電還省荷包，現在恰逢電費上漲時期，建議大家不妨在家中嘗試看看！
記者賴禹妡／綜合報導
台電教學4招「居家降溫術」，讓家裡更涼爽舒適，順便省電省荷包。第一招就是「白天出門前拉上窗簾」，台電解釋，室內溫度會上升，有很大一部分是因為輻射熱從窗戶進入室內，若窗戶能做好隔熱，可以讓室內溫度下降3至5度，因此白天出門時若沒人在家，記得拉上窗簾阻止熱能進入室內。
居家降溫術第二招為「玻璃窗上貼隔熱貼」，除了拉上窗簾可以阻止熱能進入，也可以直接在玻璃窗上貼隔熱紙，能防止紫外線和熱輻射，有效阻隔陽光進入室內。第三招則是「出門前關燈關電源」，其實家中使用的電器，也是室內熱源來源之一，出門前可以巡視一下家中，關閉正在運作的電腦、電視、充電器等，也要記得關燈及關非必要家電能源，省電同時也安全。
最後一招就是「拖地讓地板降溫」，台電指出，使用濕拖把勤拖地，不只能讓清潔家裡，也可以降低地板溫度，只要地板降溫，室溫也會快速地跟著降低，是免錢、有效又一舉兩得的做法，如此一來就能減少冷氣負荷，來達到省電效果。