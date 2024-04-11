女神卡卡版「小丑女」超瘋！推翻舊版人設 大跳病態音樂歌舞劇
電影《小丑：雙重瘋狂》昨（10）日釋出前導預告片，由奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯及女神卡卡，分別飾演「小丑」亞瑟佛萊克、「小丑女」哈莉奎茵。女神卡卡版中的小丑女由過去的「心理醫生」變成小丑的更加瘋狂「病友」。女神卡卡版的小丑女透過自己對小丑更瘋魔的愛戀，一點一滴引導小丑在瘋狂的道路上越走越遠，2人不但共同組織超華麗越獄，更在獄中大跳音樂歌舞劇，十分瘋狂。不少影迷對於卡卡版的小丑女人設變換感到憂慮，然而瓦昆早在2019年就透過自己的強大演技，讓《小丑》在全球斬獲10億美元票房，甚至為自己拿下了奧斯卡影帝，因此部分影迷認為不用擔心卡卡的小丑女。
記者張一笙／綜合報導
事實上，瓦昆與卡卡飾演的《小丑：雙重瘋狂》，電影改變了原作上小丑女的人物設定，將小丑女從原先的「心理醫生」改為小丑在知名的阿卡漢精神病院中認識的「病友」，並且對於小丑有瘋魔般的信仰與崇拜，甚至還會在小丑接受治療後情緒相對「穩定」下，刺激小丑做回原本瘋狂的自己。
瓦昆2019年憑藉著《小丑》拿下奧斯卡影帝，他在劇中飾演罹患一種罕見精神疾病的病人，由於沒有一技之長，因此只能當起派對小丑來供養自己與母親的生活。由於瓦昆飾演的小丑從小遭受虐待，在得知自己其實是被母親撿來的棄嬰後徹底發瘋，並且瘋狂殺人。
瓦昆版的小丑與自殺突擊隊中帥氣、多金且浪漫的小丑完全不同，似乎也可以將《小丑：雙重瘋狂》視作DC世界的另一個平行宇宙。而雖然瑪格羅比飾演的上小丑女與卡卡版的小丑女設定上有極大的差異，但正如瓦昆版的《小丑》與原著設定的巨大差異一樣能夠獲得巨大成功，一開始就十分瘋狂的全新小丑女，一定能帶給影迷們全新的感受。
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