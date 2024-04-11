《角頭》宇宙回來了！宣布10週年重大計畫 不只續集還有演唱會
風靡亞洲各地的超夯幫派電影《角頭》正式回歸，不僅有續作《角頭-大橋頭》，更端出影集和唱演會準備搶攻影視娛樂市場，昨（10）日舉行10週年記者會，演員高捷、王識賢、龍天翔、王陽明、施名帥、鄭人碩與張懷秋等人也共同出席，並宣布今年會將「角頭宇宙」全面擴大，將在今年7月20號舉行唱演會。
記者施以慧／綜合報導
由於《角頭》首部電影上映至今已經整整10年，系列續作《角頭－大橋頭》，不僅集結台灣資深、中生代與新生代演員共同飆戲，還將時序倒回《角頭》之前，結合前三部系列電影中的各大派系，劇情內容講述由高捷、王識賢帶領的「北館」，蔡振南、孫鵬帶領的「頂庄」，與太保帶領的「北城」共同對抗由龍天翔和王陽明父子領軍，以販毒為業的「大橋頭」，以四方角頭正式開戰作為新劇主軸。
在記者會上，王陽明對於回歸「角頭宇宙」相當開心，表示「麥可（角色名，由王陽明飾演）回來了」，而這次加入新劇的兩位新血龍天翔以及張懷秋，也同樣興奮，尤其是首次出演幫派分子的張懷秋，坦言這個角色有點瘋，笑稱「對觀眾來說確實變壞，是一個很大的挑戰」。
而原班人馬回歸劇組，慶哥（鄭人碩飾）和哥哥阿猛（施名帥飾）為了電影時序回到尚未成為北館五虎將前，坦言劇中就是不停被揍，施名帥還自嘲：「這次真的很慘，算是一直被虐待，也被識賢哥、被Sunny凌虐，鄭人碩也是一起被虐的，但整個過程非常過癮，雖然累但滿爽的。」
鄭人碩則表示：「要努力把自己的狀態回到年輕時候，而且這次連識賢哥都加入我們打戲的行列。」加碼爆料王識賢其實也很累，還因打戲扭傷。而在劇中已經是大哥等級的高捷則被爆料，是全片唯一只動口不動手的大哥，本人笑回：「我們也是有打戲的好嗎？我是打麻將的戲。」幽默回應讓全場氣氛更加熱絡。
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