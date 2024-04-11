梁朝偉「斷崖式衰老」照片曝光！粉絲巧遇目睹崩壞狀態：滿頭白髮
「影帝」梁朝偉出道40年演過無數經典的作品，他的演技早已有目共睹，而梁朝偉年輕時就時常被外界讚譽外型帥氣，但近期有粉絲在德國巧遇「崩壞」的梁朝偉，發現他臉上皺紋多了許多，白髮也多了不少，令人感嘆時間過得真快，梁朝偉也逃不過斷崖式衰老，如今已經滿頭白髮。
記者張一笙／綜合報導
近期有粉絲在小紅書上曬出他在德國偶遇梁朝偉，只見梁朝偉身穿白色羽絨外套、手持雨傘，梁朝偉看到民眾跟他打招呼，也會露出微笑回應。不過有粉絲指出，梁朝偉的白髮十分顯眼，與近期成龍、劉德華被拍到老態的模樣相似，梁朝偉也都逃不過「斷崖式衰老」。
妻子劉嘉玲身兼梁朝偉的經紀人，曾在節目上透露梁朝偉即便滿頭白髮也不染髮的原因，梁朝偉曾說：「我就是做我自己，我要告訴你們，我現在就是在這個年齡階段，你們要接受我這個階段。」
不少粉絲看到梁朝偉滿頭白髮的照片以後紛紛留言：「老了！」、「皺紋好多。」也有粉絲站出來打抱不平表示：「看起來很有精神。」、「61歲了很正常吧！」梁朝偉的照片令粉絲們都感到歲月不饒人。
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