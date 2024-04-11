統神Call in苗博雅遭「狠上課35分鐘」！凌晨誠懇道歉：學到很多

梁朝偉「斷崖式衰老」照片曝光！粉絲巧遇目睹崩壞狀態：滿頭白髮

▲有粉絲在德國巧遇梁朝偉，並在小紅書上曬出與梁朝偉合照，讓不少粉絲看到崩壞照片後，紛紛感嘆連梁朝偉都躲不過「斷崖式衰老」。（圖／翻攝自梁朝偉IG）
▲有粉絲在德國巧遇梁朝偉，並在小紅書上曬出與梁朝偉合照，讓不少粉絲看到崩壞照片後，紛紛感嘆連梁朝偉都躲不過「斷崖式衰老」。（圖／翻攝自梁朝偉IG）

記者張一笙／綜合報導

「影帝」梁朝偉出道40年演過無數經典的作品，他的演技早已有目共睹，而梁朝偉年輕時就時常被外界讚譽外型帥氣，但近期有粉絲在德國巧遇「崩壞」的梁朝偉，發現他臉上皺紋多了許多，白髮也多了不少，令人感嘆時間過得真快，梁朝偉也逃不過斷崖式衰老，如今已經滿頭白髮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲梁朝偉在德國被粉絲直擊滿頭白髮。（圖／翻攝自小紅書）
▲梁朝偉在德國被粉絲直擊滿頭白髮。（圖／翻攝自小紅書）
近期有粉絲在小紅書上曬出他在德國偶遇梁朝偉，只見梁朝偉身穿白色羽絨外套、手持雨傘，梁朝偉看到民眾跟他打招呼，也會露出微笑回應。不過有粉絲指出，梁朝偉的白髮十分顯眼，與近期成龍、劉德華被拍到老態的模樣相似，梁朝偉也都逃不過「斷崖式衰老」。

▲劉德華倉模樣嚇壞許多粉絲。（圖／翻攝微博）
▲劉德華日前也被曝光白髮蒼蒼衰老的照片。（圖／翻攝微博）
妻子劉嘉玲身兼梁朝偉的經紀人，曾在節目上透露梁朝偉即便滿頭白髮也不染髮的原因，梁朝偉曾說：「我就是做我自己，我要告訴你們，我現在就是在這個年齡階段，你們要接受我這個階段。」

▲與梁朝偉（右）相愛20年，劉嘉玲「沒生小孩」卻挨酸：「60歲還拋頭露面。」（圖／翻攝自劉嘉玲Instagram）
▲劉嘉玲（左）與梁朝偉（右）相愛並共事20年。（圖／翻攝自劉嘉玲Instagram）
不少粉絲看到梁朝偉滿頭白髮的照片以後紛紛留言：「老了！」、「皺紋好多。」也有粉絲站出來打抱不平表示：「看起來很有精神。」、「61歲了很正常吧！」梁朝偉的照片令粉絲們都感到歲月不饒人。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

梁朝偉、劉嘉玲近5億豪宅疑曝光！情趣套房「透明衛浴」引人遐想

劉嘉玲、梁朝偉愛了20年！影帝「求愛故事」曝光：追到手就不主動

被社恐梁朝偉私約跑趴！吳慷仁曝光「幕後對話」揭影帝敬業1行為

曾公開拒絕周星馳！「梁朝偉最美前女友」罕現身　粉絲嘆認不出來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生