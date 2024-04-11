穿山甲中獸夾遭截肢！過2年升格當媽「背著孩子」　珍貴畫面曝光

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緯寶妹在2022年4月被一位花蓮民眾發現時，已遭獸鋏夾傷。經由通報，緯寶妹被送至「野灣附設非營利野生動物醫院」進行治療。入院時，明顯可見脛骨與腓骨外露，因此醫療團隊決定實施截肢手術。經過兩個月的住院照養，緯寶妹於2022年6月順利野放。
在此期間，野灣團隊與屏東科技大學野生動物保育研究所的孫敬閩助理教授合作，在緯寶妹身上安裝了無線電發報器，以進行後續野放追蹤。在野放前，野灣團隊精心選定了一處遊蕩犬出沒相對較少的山林，希望能降低斷肢個體在野外的生存壓力。
重回山林適應良好！緯寶妹當媽媽了
2023年末，野灣團隊於每季一次的再捕捉健康檢查，確認了緯寶妹懷孕的消息，研究員們持續追蹤下，終於透過自動相機拍攝到這珍貴的生態紀錄。剛出生的穿山甲寶寶抓著媽媽的尾巴，跟隨媽媽緯寶妹一同探索世界，可愛的模樣也讓人融化。
目前，緯寶妹的追蹤已接近兩年，野灣團隊正在討論於緯寶妹育幼期結束後，拆除發報器，讓緯寶妹正式回歸山林。
而穿山甲是臺灣的二級保育類野生動物。野灣表示，民眾在路上遇到健康活動的穿山甲時，應以不干擾為原則。若發現受傷個體，可通報1999，由當地縣市政府協助送至配合的野生動物救傷中心。野灣也呼籲民眾，遊蕩犬的攻擊是穿山甲在野外面臨的一大風險。只要不放養寵物，不餵養遊蕩動物，便能一同守護珍貴的野生動物。
致力於拯救野生動物！野灣團隊做了這些努力
野灣非營利野生動物醫院過去曾接收過許多受傷的穿山甲，超過一半的個案與遊蕩犬有關。部分個體甚至因遊蕩犬的攻擊而被迫截肢。然而，即使缺少一隻後腳，只要尾巴完整，並在遊蕩犬風險較低的山林中生活，穿山甲仍能正常生活並發揮繁衍後代的生態功能。
此外，社團法人臺灣野灣野生動物保育協會除了在池上創立「東部第一間非營利野生動物醫院」，直接提供受傷野生動物專業完整的醫療，也發展環境教育和生態研究等多元方式，致力於野生動物保育。穿山甲的研究追蹤計畫得到了「緯創人文基金會」的贊助支持。緯創人文基金會長期關注環境議題，除了贊助生態紀錄片。還支持荒野保護協會、猛禽研究會、台北鳥會、台南社大等單位。透過企業資源的投入，致力於促進人與自然環境的和諧與平衡，為環境與自然生態保護作出努力。
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