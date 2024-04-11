分紅保單新規範7／1上路　9大增修重點一次看

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至於3項法規增修規範共有9大重點，在「銷售前作業準則」修正草案部分，1、因應接軌TW-ICS自有資本與風險資本之比率計算基礎將有不同，為利制度銜接，將保險業商品送審獎勵條件有關清償能力之要求，由現行達250%以上修正為達保險法第143條之4規定資本適足之法定標準1.25倍以上。2、為賦予保險業人身保險商品定價合理性分析適時調整彈性，爰刪除原以附件方式規範的分析項目並修正文字，明定應另依主管機關規定分析方式辦理。
有關「分紅應注意事項」草案部分，1、商品設計及區隔帳戶管理，有2重點，包括保單紅利計算公式應淺顯易懂、分紅保險商品應通過主管機關規定之利潤測試標準、分紅運作機制應文件化及詳列細部作業程序；分紅保單業務應設置區隔帳戶分開管理、區隔帳戶每年度之可分配紅利盈餘，應確保具備可持續性、可負擔性、平穩性原則，且上開盈餘分配予要保人的比例不得低於70%。倘有可分配紅利盈餘連續兩年未達最可能紅利的累積值，保險業需瞭解原因提報董事會、向要保人解釋原因，並向主管機關說明理由及改善措施。
2、資訊揭露部分，銷售文件應列示最可能紅利金額、較低紅利金額及可能紅利為零之情形。又為避免業者競相以提高分紅率為銷售訴求，明定應以各保單年度最可能紅利金額為基礎進行現金流量測試，並通過主管機關規定之利潤測試標準。此外，簡介、建議書、要保書等，均應明確載明紅利並非保證、極端情況下可能為零等相關警語。每年紅利宣告日後30日，應於公司網站揭露可分配紅利盈餘、紅利實現率及紅利分配計算方式等，以利大眾了解公司分紅保險業務之經營績效。
3、在銷售行為部分，禁止招攬人員以保單報酬率與公司股息率、同業保單、銀行存款或其他金融商品報酬率比較。4、在董事會及專業人員責任部分，明定董事會應對分紅保單業務負最終責任、簽證精算人員每年應向董事會提報紅利分配報告（含分配保戶之比例），以及商品簽署人員應於商品銷售後追蹤紅利實現情形，如有偏離最可能紅利金額之情形應召開會議討論改善措施；保險業者亦應要求招攬人員參加分紅人壽保險相關教育訓練，並確實瞭解商品內容後，始得招攬。
在「審查應注意事項」部分規定修正草案部分，也有3大重點，1、考量保險金額係保險契約最低給付義務，為維護保戶權益，明定人壽保險之死亡保險金給付，除主管機關另有規定者(如小額終老保險)外，不得低於約定保險金。2、實支實付型醫療（含傷害醫療）保險商品，除其他法令另有規定外，其理賠應符合損害填補原則。
3、強化分紅保險商品的審查機制，規範保險業送審的分紅壽險商品倘採綜合型保險方式設計（即除壽險保障外，尚包括傷害保險、健康保險等非壽險保障），因該等商品的非壽險保障項目並不參與紅利分配，架構較為複雜，為保障消費者權益，明定此類商品屬新型態人身保險商品，應採核准方式送審。