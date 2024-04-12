真要動手？被喊話勿襲以色列 伊朗嗆聯合國：是誰先炸我的大使館
中東緊張局勢持續升溫，在伊朗位於敘利亞的大使館疑似遭以色列空襲、炸死多名聖城部隊（Quds Force）高層後，伊朗便威脅要對以色列發動報復性的大規模攻擊。美國總統拜登（Joe Biden）10日重申對以色列的支持，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則呼籲中國及其他國家，運用自身影響力，防止伊朗攻擊以色列。不過對此伊朗駐聯合國代表團則回嗆，如果聯合國安理會願意譴責以色列的行為，後續的「軍事反應」就都可以避免。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《半島電視台》報導，伊朗駐聯合國代表團在社群媒體上發文，直言：「如果聯合國安理會譴責猶太復國主義政權（以色列）對我們在大馬士革外交館的侵略行為，並將肇事者繩之以法，那麼伊朗可能就不必自己懲罰這個流氓政權。」
伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）11日與卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊拉克和德國外長通了電話。德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）提醒德黑蘭，不要進一步加劇緊張，有鑑於區域局勢不穩定，德國漢莎航空已暫停往來德黑蘭的航班。
以色列方面，國防部長加蘭特（Yoav Gallant）11日與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）通電話時表示，對伊朗可能發動的襲擊保持高度戒備，並強調以色列不會接受對該國領土的任何攻擊行為，會致力保障以色列公民的安全，若伊朗直接攻擊以色列領土的話，以色列也會做出「適當的回應」。