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未來少女幻藍小熊赴韓當練習生！突拋震撼彈　「有3人遭淘汰」

▲〈GENBLUE 幻藍小熊〉赴韓當練習生拍全新形象照竟意外成畢業照（左起BIDO、Nico、Ayeon、采甄、XXIN、毓、許媛媛、容容、Vicky）。（圖／天空娛樂 提供）
▲〈GENBLUE 幻藍小熊〉赴韓當練習生拍全新形象照竟意外成畢業照（左起BIDO、Nico、Ayeon、采甄、XXIN、毓、許媛媛、容容、Vicky）。（圖／天空娛樂 提供）

記者施以慧／綜合報導

以節目《未來少女》出道的女團〈GENBLUE 幻藍小熊〉，近日赴韓國當練習生拚出道卻無預警遭殘酷淘汰，隊長容容、成員Vicky兩人因月末評鑑未達標準，雙雙黯然退場，成員BIDO則是自認能力不足自願退團轉往幕後發展，3人相繼離去讓原本9人的女團瞬間變成六人。

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▲女團〈GENBLUE 幻藍小熊〉赴韓國當練習生拚出道卻無預警遭殘酷淘汰（ (左起容容、BIDO、采甄、Nico、Ayeon、XXIN、許媛媛、Vicky、毓）。（圖／天空娛樂 提供）
▲女團〈GENBLUE 幻藍小熊〉赴韓國當練習生拚出道卻無預警遭殘酷淘汰（左起容容、BIDO、采甄、Nico、Ayeon、XXIN、許媛媛、Vicky、毓）。（圖／天空娛樂提供）
其實幻藍小熊已創下台灣女團先例，於2月初赴韓國首爾當練習生力拚出道，不僅請來曾待過韓國4大娛樂公司HYBE、JYP、 YG、 SM旗下名師組成「出道培訓班」為女孩們打造魔鬼特訓，用最高規格的訓練方式去嚴格調教，讓9人一到韓國就接受如地獄般的訓練。面對周而復始的評鑑、訓練、作業，9人也從身心不適到逐漸習慣高強度練習，在歷經2個月震撼教育後，當中成員容容、Vicky、BIDO  3人確定提前離席，剩下的成員XXIN、Ayeon、毓、采甄、許媛媛、Nico則成員新6人組則留在韓國續拚出道。

▲隊長容容因在未達公司定位要求而成淘汰組。（圖／天空娛樂 提供）
▲隊長容容因未達公司定位要求而成淘汰組。（圖／天空娛樂提供）
而隊長容容因未達公司定位要求而成淘汰組，她難過地說：「其實在韓國受訓時一直在想這件事，覺得這一天來的好快，遺憾沒辦法以小熊的身分繼續走下去，也對這群好妹妹放不下心。」年僅14歲Vicky則因歌唱實力未達標準要求被淘汰，她表示：「當下雖有做好心理準備了但還是難過，不過同時也告訴自己至少努力過了，也不後悔。」

▲14歲Vicky因歌唱實力未達標準要求被淘汰。（圖／天空娛樂 提供）
▲14歲Vicky因歌唱實力未達標準要求被淘汰。（圖／天空娛樂提供）
但最令人震驚地則是成績在平均能力之上的BIDO，竟以「能力不足、自願退往幕後沉澱發展」為由而離團，坦言自己早在來韓國前就因懷疑自己而產生退團念頭，從小就曾到北京當過練習生的她，儘管歷經節目比賽及發片，但仍相當迷惘未來方向，她表示：「但這一年來的過程中，我也逐漸找到了自己真心喜歡和擅長的方向，未來希望往幕後製作和全方位音樂人的方向前進。」

▲成績在平均能力之上的BIDO，以「能力不足、自願退往幕後沉澱發展」為由而離團。（圖／天空娛樂 提供）
▲成績在平均能力之上的BIDO，以「能力不足、自願退往幕後沉澱發展」為由而離團。（圖／天空娛樂提供）
面對最終評鑑出爐的結果，除了3位被淘汰的成員都留下難過的眼淚，剩下的6位女孩XXIN、Ayeon、毓、采甄、許媛媛、Nico更是當場淚灑現場。由於被淘汰的3位成員隔天一早就要搭飛機回台灣，大家更約定好一起去機場，結果一到登機口又來個「十八相送」，每個人又抱在一起哭成一團。

最後成員票選出要接替擔任隊長角色，獅子座的XXIN（心茗）決定好好發揮領導能力，擔任隊長角色，隨著第一波淘汰後，全新的6人組〈GENBLUE 幻藍小熊〉將迎下一波挑戰，天空娛樂的執行長于傳勇更交付最新使命，特別預告全新GENBLUE幻藍小熊7月有機會能登上韓國新人夢想節目「打歌舞台」，「希望6人能撐過剩下3個多月的訓練，屆時手牽手一起出道！」

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