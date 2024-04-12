未來少女幻藍小熊赴韓當練習生！突拋震撼彈　「有3人遭淘汰」

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而隊長容容因未達公司定位要求而成淘汰組，她難過地說：「其實在韓國受訓時一直在想這件事，覺得這一天來的好快，遺憾沒辦法以小熊的身分繼續走下去，也對這群好妹妹放不下心。」年僅14歲Vicky則因歌唱實力未達標準要求被淘汰，她表示：「當下雖有做好心理準備了但還是難過，不過同時也告訴自己至少努力過了，也不後悔。」
但最令人震驚地則是成績在平均能力之上的BIDO，竟以「能力不足、自願退往幕後沉澱發展」為由而離團，坦言自己早在來韓國前就因懷疑自己而產生退團念頭，從小就曾到北京當過練習生的她，儘管歷經節目比賽及發片，但仍相當迷惘未來方向，她表示：「但這一年來的過程中，我也逐漸找到了自己真心喜歡和擅長的方向，未來希望往幕後製作和全方位音樂人的方向前進。」
面對最終評鑑出爐的結果，除了3位被淘汰的成員都留下難過的眼淚，剩下的6位女孩XXIN、Ayeon、毓、采甄、許媛媛、Nico更是當場淚灑現場。由於被淘汰的3位成員隔天一早就要搭飛機回台灣，大家更約定好一起去機場，結果一到登機口又來個「十八相送」，每個人又抱在一起哭成一團。
最後成員票選出要接替擔任隊長角色，獅子座的XXIN（心茗）決定好好發揮領導能力，擔任隊長角色，隨著第一波淘汰後，全新的6人組〈GENBLUE 幻藍小熊〉將迎下一波挑戰，天空娛樂的執行長于傳勇更交付最新使命，特別預告全新GENBLUE幻藍小熊7月有機會能登上韓國新人夢想節目「打歌舞台」，「希望6人能撐過剩下3個多月的訓練，屆時手牽手一起出道！」
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