綠營批韓國瑜江啟臣投票不中立 徐巧芯打臉：議事規則本來就可以
立法院院會今（12）日上演表決大戰，藍綠票數緊繃，最後都由立法院長韓國瑜投下關鍵票，才讓國民黨險勝。不過民進黨立院黨團幹事長吳思瑤嗆韓國瑜議事不中立，國民黨立委徐巧芯反嗆，立法院長本來就可以投票，「你的議事規則學堂倒閉嗎？」
記者何哲欣／台北報導
徐巧芯說，早上黨團大會就確定，雖然有幾名藍委不在場，票數很接近，表決可能會輸，但後來大家有共識，就算輸也要表決，若因為怕輸就不表決，反而又會讓民進黨為所欲為，所以寧可一開始就先嘗試，就算不知道輸贏都要表決，以免未來到了重要法案要表決，大家反而無關緊要，希望大家透過這次表決，讓黨內下決心。
至於讓韓國瑜投下關鍵票，徐巧芯說，議事規則很清楚，正反雙方同票時，就是院長決定，民進黨根本在胡扯。徐巧芯還點名民進黨立委王定宇，一早就在立法院打卡，最後也沒投票，甚至連民進黨團總召柯建銘，也沒投票。
國民黨團書記長洪孟楷也說，立法院長投票，過去都有慣例，也都依法有據，不知道民進黨在批評什麼，奉勸民進黨團不要巨嬰，好像過去都穩贏，有不服他們意，就說不中立，這絕不是事實，更讓大家覺得輸不起。
根據《立法院職權行使法》規定，立法院會議之決議，除法令另有規定外，以出席委員過半數之同意行之；可否同數時，取決於主席。