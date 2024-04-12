中衛Purely Nude祼度3D口罩上市 倡議不再歧視膚色
口罩除了有防護功能，近年來也用來搭配服飾成為時尚用品。口罩大廠CSD中衛新近推出的「Purely Nude」祼度3D口罩，更寓含「不再歧視膚色」深意。CSD中衛行銷經理周令怡表示，全世界約有上百種膚色，任何一種膚色都是美麗的顏色。新上市的祼度3D口罩，從淺到深分六階祼度，展現了美麗膚色的多元面貌，也希望大家都能喜歡自己天生膚色，接納自我。
記者金武鳯/台中報導
周令怡表示，祼色是肌膚祼露的顏色。膚色是平等的，不需用文字定義，因此中衛獨家設計「祼度」衡量法，用「度數」區分各種祼色。新上市的「Purely Nude」祼度3D口罩，精選10度裸、25度裸、40度裸、55度裸、70度裸及85度裸等六個色度，展現多元祼度之美。另外，為模擬肌膚散發的自然光澤，「Purely Nude」祼度3D口罩特地採用特殊光感布料，在燈光或陽光下會自然折射出絲滑祼光，高雅迷人。
周令怡說，祼色在時尚界佔有一席之地，能傳達優雅自在的氣質。面對六款祼度，要怎麼挑選及穿搭才適合自已呢？建議可以將全身衣著及配件，用深淺不同的相近裸色來搭配，不但能表現和諧的漸層感，還能營造整體穿搭的高級質感。
「Purely Nude」祼度3D口罩15日首度上市，特別推出限量綜合版，六個祼度口罩各五片，一盒共30片，賣完即止。同步推出六款單色版，一盒30片。全台康是美、寶雅、日藥本舖、City Super及愛買等實體通路及康是美、博客來、momo、PChome、誠品、蝦皮等各大電商平台都可購買。
特別的是，5月15日前購買「Purely Nude」祼度系列3D口罩，並至CSD官方LINE登錄發票（限電子發票或載具），就有機會抽中價值3千元的「裸色LED行動化妝箱」，共有6個中獎機會。