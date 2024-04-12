受困胃食道逆流50年 臺中醫院「微創三合一手術」治癒

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡金宏主任說，他採取自創的「抗胃食道逆流微創三合一手術」，第一階段先修補食道裂孔，接著進行胃折疊手術，最後再進行高選擇性迷走神經截斷手術，降低胃酸分泌並降低胃酸逆流，手術僅透過肚臍本身的天然孔，加上3個0.5公分小傷口，約一個半小時就完成，患者隔天拔掉鼻胃管，就可明顯感受症狀改善。
臺中醫院表示，近5年透過抗胃食道逆流微創三合一手術治好胃食道逆流的患者，已逾100例；患者從20歲至72歲不等，幾乎每個人都曾有胃食道逆流困擾，只是程度不一。其中，罹病超過30年才獲治療的至少10例，困擾超過10年的至少30例，嚴重胃食道逆流患者，甚至抱怨晚上要墊高2~3個枕頭才能入睡，否則睡到一半會被自己胃酸逆流嗆醒，相當痛苦。
蔡金宏主任說明，發病起來痛苦如「火燒心」的胃食道逆流，好發於工作壓力大、吃東西過快、有囫圇吞棗習慣者，因快速且大口吞嚥導致食道括約肌長期被撐開而鬆弛甚至破損，提醒工業社會速食文化盛行的朋友，最好從小養成細嚼慢嚥習慣、睡前3小時不要進食，避免出現胃食道逆流困擾。
因胃食道逆流主要症狀是吃完刺激性如咖啡、甜食等食物後出現胃酸逆流，蔡金宏主任表示，該疾病治療上會先給抑制胃酸分泌的藥物治療，經藥物治療無效者才評估考慮接受手術治療，但「沒有明顯食道裂孔且24小時食道酸性檢測呈現陰性的「假性胃食道逆流者」、以及年齡超過80歲以上不建採手術治療。